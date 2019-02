von Stefan Pichler

Die Mitglieder des gemischten Chores Amrigschwand-Tiefenhäusern sind mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden. Einstimmig entlasteten sie bei der Hauptversammlung das Team um den Vorsitzenden Manfred Fehrenbacher. Die Werbung von neuen Mitgliedern steht erneut auf der Agenda für das kommende Vereinsjahr.

20 Auftritte für 25 Sänger

Die Berichte des Vorsitzenden, der Chorleiterin Gisela Satzer und der Schriftführerin Dagmar Pichler zeugten von einem arbeitsreichen und erfolgreichen Vereinsjahr. So bewältigten die aktuell 25 Sänger 20 Auftritte bei verschiedenen kirchlichen und weltlichen Anlässen in Höchenschwand, darunter zusammen mit dem Kirchenchor Höchenschwand zwei Liederabende, zwei Heimatabende mit der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, den Jubiläumsabend zum 30-jährigen Bestehen des Partnerschaftsvereins am 11. Mai im Kursaal, den Festgottesdienst im Festzelt zum 60-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, das Kirchenpatrozinium in Strittberg, ein Adventssingen in der Josefskapelle und den Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Pfarrkirche Höchenschwand. Zwei Auftritte bestritt das Frauenchörle des Vereines allein. Während des Jahres hatten sich die Chormitglieder zu 30 Proben getroffen.

Dachsberg Das Bezirksmusikfest 2019 findet in Dachsberg statt Das könnte Sie auch interessieren

Wie in jedem Jahr führte die Theatergruppe des Vereines am Ostersonntag und am darauffolgenden Wochenende den Schwank "Döner, Durst und Dosenwurst" auf. "Wir haben wieder dafür gesorgt, dass die Besucher an allen Abenden in der Attlisberger Halle herzlich lachen konnten", erinnerte der Vorsitzende.

Höchenschwand Der Terminkalender in Höchenschwand ist prall gefüllt. Zahlreiche Vereinsjubiläen stehen im Mittelpunkt und der Strohskulpturenwettbewerb lockt zum zehnten Mal Das könnte Sie auch interessieren

Gisela Satzer bescheinigte den Chormitgliedern während des ganzen Jahres, das Beste gegeben zu haben. Als Höhepunkte bezeichnete sie das Singen der "Buuremess" im Festzelt und die Auftritte bei den Konzertabenden der befreundeten Gesangsvereine in Grafenhausen, Berau und Häusern. Vor dem Hintergrund, dass dem Chor aktuell nur noch 25 Sänger angehören, sah die Chorleiterin die Werbung von neuen Mitgliedern als notwendig an.

Konzertreise in die Partnerstadt

13 Termine stehen für 2019 bereits fest. Neben den beiden Liederabenden am 3. Juli und 11. September gibt es am 21., 26. und 27. April wieder Aufführungen der Theatergruppe in der Attlisberger Halle. Der traditionelle Grillhock wurde für den 2. August festgelegt. Die Sängerreise soll in diesem Jahr zur französischen Partnerstadt Arradon führen. Angedacht wurde in der Sitzung die Teilnahme am dortigen traditionellen Austernfest am 1. September verbunden mit einem Konzertauftritt.

Höchenschwand Drei Chöre bieten in Höchenschwand einen stimmungsvollen Liederabend mit bunter Musikmischung Das könnte Sie auch interessieren

Für guten Probenbesuch wurden elf Sänger des gemischten Chores geehrt. Nie gefehlt hatten bei den Proben Chorleiterin Gisela Satzer und Gisi Fehrenbacher.

Der gemischte Chor Amrigschwand-Tiefenhäusern wurde 1953 gegründet. Er feierte 2018 sein 65-jähriges Bestehen. Vorsitzender ist Manfred Fehrenbacher aus Strittberg. Der Chor sucht weitere Mitglieder. Auskünfte unter der Telefonnummer 07755/14 23.