von Stefan Pichler

Der Winter hat in Höchenschwand Einzug gehalten. Überrascht wurde davon im „Dorf am Himmel“ allerdings niemand. In den privaten Haushalten waren bereits in den vergangenen Tagen die Schneefräsen, Schneeschaufeln und Salzvorräte überprüft worden. Aber auch die Gemeinde war nicht untätig und hat sich auf den Winterdienst vorbereitet.

In der sogenannten „Phase eins“ waren in den vergangenen drei Wochen die Mitarbeiter des Bauhofs damit beschäftigt, die Straßen im Kernort Höchenschwand und in den Ortsteilen mit sogenannten Schneezielern zu markieren. „Das erleichtert das Erkennen der Straßenverläufe beim Einsatz mit den großen Räumfahrzeugen“, erklärt der Leiter des Bauhofs, Dominik Kaiser. Hunderte von Pfählen mussten dafür eingeschlagen werden.

Mit dem Unimog der Gemeinde etwa schlugen Matthias Fehrenbacher und seine Kollegen mit einem Anbau die notwendigen Schneezieler an den Straßen der Gemeinde ein. | Bild: Stefan Pichler

Zum Zuständigkeitsbereich der Gemeinde gehören neben allen Dorfstraßen auch verschiedene Gemeindeverbindungswege, wie etwa das lange Teilstück von Ober- nach Unterwesch­negg. „Was viele nicht wissen: Es fällt auch die Taubachstraße, eine Verbindungsstraße von der B 500 zum Kraftwerk Schwarzabruck, zum größten Teil in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde“, sagt Kaiser.

Mussten früher die Pfähle von Hand eingetrieben werden, übernimmt diese schweißtreibende Arbeit heute eine Motorramme als Anbau am gemeindeeigenen Unimog. Ärgerlich für die Bauhofmitarbeiter sei, dass schon wieder die ersten Pfähle herausgerissen oder abgebrochen worden seien. „Wir müsen diese Pfähle anspitzen und neu einschlagen oder teilweise ganz ersetzen. Diese zusätzlichen Arbeiten binden Kräfte des Bauhofes und bedeuten unnötige Ausgaben für den Gemeindehaushalt. Der Bürgermeister wird dieses unsinnige Verhalten im nächsten Mitteilungsblatt kritisch ansprechen“, sagt Kaiser.

Der Winterdienst Die nächsten Monate werden anstrengend für die Bauhofmitarbeiter, denn der Wintereinsatz bedeutet für sie, früh aufzustehen. „Zeitlich versetzt werden für die Schneeräumung fünf Mitarbeiter des Bauhofes eingesetzt. Das erste Fahrzeug beginnt schon um 4 Uhr morgens mit der Schneeräumung. Die sogenannten ‚Handräumer‘ haben als letzte um 7 Uhr Dienstbeginn. Sie werden die Zugänge zur Kindertagesstätte und zur Schule, aber auch die Treppe zur Kirche freizuschaufeln“, gibt Bauhofleiter Dominik Kaiser Einblicke in die Abläufe beim Bauhof.

Zu den vorbereitenden Arbeiten gehört auch das Montieren der Salzstreuer und der Fräsen am Unimog und an den beiden Kommunalfahrzeugen. Auch werden die Schneepflüge bereitgehalten. „Wir können bei der Schneeräumung im Wechsel die Pflüge oder die Fräsen einsetzen“, erklärt der Bauhofleiter. Im Winterdienst unterstützen wie im vergangenen Jahr wieder drei Dienstleister in den Ortsteilen.

Zu den Vorbereitungsarbeiten zählen auch das Bestücken des Skilifts mit Seil und Bügel und die Beschilderung der Winterwanderwege und Loipen. „Bis jetzt waren ja die Landwirte damit beschäftigt, Gülle auf die Felder auszubringen. Nun sind diese Arbeiten aber abgeschlossen und wir können damit anfangen, die Wegweisungen für die Wanderwege und die Laufrichtungen für die unterschiedlichen Loipen auf dem Höchenschwanderberg einzuschlagen“, sagt Kaiser.