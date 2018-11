von Stefan Pichler

Eine spektakuläre Schauübung der Feuerwehren aus Höchenschwand, Häusern und Bannholz bildete am Samstagnachmittag den Auftakt des zweitägigen Herbstfests der Feuerwehr Höchenschwand. Für die musikalische Unterhaltung während des Festes sorgten die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Kapelle Blechschaden, DJ Christian Kunkelmann und die Trachtenkapellen Höchenschwand und Amrigschwand-Tiefenhäusern.

Unterhaltsam: Aufgrund des sommerlich warmen Wetters waren die Sitzplätze beim Feuerwehrgerätehaus stets gut besetzt. Die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern unter der Leitung von Michael Schachner unterhielt bei einem Konzert am Samstagnachmittag. | Bild: Stefan Pichler

Zahlreiche Zuschauer, darunter auch Bürgermeister Stefan Dorfmeister, verfolgten bei sonnigem Wetter die groß angelegte Herbstübung. Kommandant Dominik Kaiser übernahm die Moderation, den Brandeinsatz leitete sein Stellvertreter Tobias Vogelbacher. Übungsannahme war ein Brand im ersten Obergeschoss der linken Gebäudehälfte des Hotels „Alpenblick“. Die angenommene Ausgangslage: Durch den starken Rauch konnten die Hotelgäste die Fluchtwege nicht mehr benutzen. Außerdem hatten die Flammen schon auf den zweiten Stock und das Dachgeschoss übergegriffen.

Kompetent: Die Atemschutztruppe der Feuerwehr Höchenschwand zeigte ihr Können bei der Rettung eines Hotelgastes, dargestellt von dem Mitglied der Jugendfeuerwehr Lukas Metzger. | Bild: Stefan Pichler

Ziel der Übung war die Rettung der Hotelgäste, dargestellt durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr, und die Bekämpfung des Brandes. Dominik Kaiser gab das Startsignal und wenig später fuhren die Höchenschwander Feuerwehrfahrzeuge das Brandobjekt an. Einsatzleiter Tobias Vogelbacher veranlasste nach einer ersten Einschätzung der Lage die weitere Alarmierung der Nachbarfeuerwehren aus Häusern und Bannholz.

Zufriedenes Fazit

In den nächsten 30 Minuten konnten die Zuschauer dann die Rettung der Hotelgäste verfolgen. Hierzu setzte der Kommandant verschiedene Atemschutztrupps, ein Sprungkissen und Einsatzkräfte mit langen Leitern ein. Besonders spektakulär war der Einsatz der Drehleiter, die zunächst ebenfalls zur Rettung der Hotelgäste im ersten Obergeschoss eingesetzt worden war. In einem zweiten Schritt wurde mithilfe der Drehleiter, hoch über dem Dach des Hotels, über einen sogenannten „Wasserriegel“ das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert. Ein weiterer Löschtrupp simulierte an der Nordseite des Hotelgebäudes das Löschen des Brandes. „Ich bin mit dem Übungsablauf sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit der drei Wehren hat sehr gut funktioniert“, zog Tobias Vogelbacher ein positives Fazit.

Klangvoll: Die Kapelle Blechschaden zeigte am Samstagabend die ganze Bandbreite einer modernen Blasmusik auf. Im Bild sind die Posaunen-, Tenorhorn- und Bassspieler der kleinen Blaskapelle. | Bild: Stefan Pichler

Für gute Stimmung in der Festwirtschaft beim Feuerwehrgerätehaus sorgten am Samstag die Jugendkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Kapelle „Blechschaden“ und DJ Christian Kunkelmann. Am Sonntag spielten die Trachtenkapellen Höchenschwand und Amrigschwand-Tiefenhäusern.

Interessante Ausstellung

Höhepunkt am Sonntagnachmittag war eine sogenannten „Blaulicht-Ausstellung“ am Gerätehaus, bei der die zahlreichen Zuschauer die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus Höchenschwand, Bannholz Remetschwiel, Häusern und St. Blasien besichtigen konnten. An der Ausstellung beteiligten sich auch die Bergwacht Höchenschwand, das THW sowie ein Einsatzleitwagen des Landkreises Waldshut.

Das Ereignis Einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Gemeinde Höchenschwand nimmt seit Jahren der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Höchenschwand ein. Bestandteil des Festes ist auch eine Herbstübung, an der sich seit einigen Jahren auch die benachbarten Feuerwehren aus Bannholz und Häusern beteiligen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein