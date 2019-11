von Stefan Pichler

Der Tennisclub Höchenschwand kürte auf seiner Anlage im Natursportzentrum die Sieger der diesjährigen Clubmeisterschaft. Die Vorrunden- und Endspiele waren vom 27. bis 29. September auf der Anlage des Vereins im Natursportzentrum ausgetragen worden.

Ohne Tennisspielerinnen

An der Clubmeisterschaft hatten sich in der offenen Klasse acht Erwachsenen- und vier Jugendspieler beteiligt. „Schade war, dass sich in diesem Jahr keine weiblichen Tennisspielerinnen beteiligt haben“, bedauerte der Vorsitzende des Vereins, Werner Ebner, bei der Siegerehrung.

Die jeweiligen Clubmeister wurden im Einzel ermittelt, wobei auf zwei Gewinnsätze gespielt wurde. „Bei den Kindern haben wir einen langen Satz auf acht Punkte gespielt“, ergänzte der Vertreter des Jugendwarts, Brukhardt Willenbrock. Alle Spielpaarungen waren ausgelost worden. Nach spannenden Vorrundenspielen wurden in den jeweiligen Endspielen die Vereinsmeister ermittelt.

Siegerpokale und kleines Präsent

Es siegten: In der offene Klasse Axel Oelschlägel vor Jona Willenbrock. Bei den „Herren 50“ Rudi Finsterwald vor Brukhardt Willenbrock. Sieger bei der Jugend wurde Anton Backhaus, gefolgt von Jakob Philipp, Lenz Willenbrock und Jannik Mickler. Werner Ebner überreichte die Siegerpokale und ein kleines Präsent. In gemütlicher Runde klang die Meisterschaftsfeier im Clubhaus aus. Für die Bewirtung bedankte sich der Werner Ebner bei Herta und Hans-Peter Boch.