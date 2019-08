von Stefan Pichler

Bei der 26. Schlemmermeile vom 10. bis 12 August servieren die Wirte in Höchenschwand ihre Leckereien direkt auf der Straße, mitten im Ort. In diesem Jahr sind folgende Hotels und Gaststätten mit dabei: „Alpenblick“, „Dorfschmiede“, „Hacho-Stube“, „Hotel Nägele„ und „Portens Hubertusstuben“.

Erstmals beteiligt sich die Jagdhornbläsergruppe mit einem Infostand und einfachen Wildgerichten, außerdem wird ein kleiner Bio-Markt beim Hotel „Alpenblick“ zu finden sein. Egal ob man ein Stück Fleisch genießen will oder ein leichtes Gericht mit Fisch und Salat – auf der Schlemmermeile wird allerhand geboten.

Rahmenprogramm mit viel Musik

Wie immer lockt an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel Musik die zahlreichen Besucher von Nah und Ferne. Die Eröffnung mit Fassanstich findet am Samstag, 10. August, um 11.30 Uhr, an der Dorfschmiede statt. Erstmals in die Meile integriert werden die Auto-Show und die Rasenmäher-Präsentationen. Einige Einzelhandelsgeschäfte werden ebenfalls rund um die Meile geöffnet haben. Um 17 Uhr findet an der „Porten-Bühne“ die Verlosung der Tombola-Preise statt.

Für die Kinder gibt es wieder, auch erstmals in die Meile integriert, über das ganze Wochenende ein kostenloses Kinderschminken, eine Hüpfburg und neu, einen kostenlosen Clown-Workshop.

Am Montagnachmittag ab 15 Uhr findet der Abschlusshock mit den Happy Shakers beim Café „Dorfschmiede“ statt und rundet so, wie jedes Jahr, die 26. Schlemmermeile würdig ab.