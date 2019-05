von Stefan Pichler

Zu einem Doppelkonzert hatten am Samstag die Trachtenkapelle Höchenschwand unter der Leitung von Markus Looß und der Musikverein Oberlauchringen unter der Leitung von Jürgen Röhrig in den Kursaal eingeladen. In dem dreistündigen, musikalischen Wettstreit begeisterten die beiden Ensembles mit einem unterhaltsamen Programm von traditioneller Blasmusik bis zu Swing-, Soul-, Film- und Popmusik. „Dieses Konzert wurde von unserem Dirigenten Markus Looß und seinem Arbeitskollegen Martin Feucht, Mitglied des Musikvereins Oberlauchringen, initiiert.

Beide haben sich vor einiger Zeit über unser Doppelkonzert vom letzten Jahr mit der Stadtkapelle Langenzenn unterhalten und waren der Meinung, dass Höchenschwand und Oberlauchringen das auch machen sollten“, sagte der Vorsitzende der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martin Zumkeller, in seiner Begrüßung. Zumkeller nannte im Weiteren einige Gemeinsamkeiten beider Musikvereine. So seien beide Vereine in den 1870er Jahren gegründet worden und gehörten seither zum festen Bestand des weltlichen und kirchlichen Lebens in den jeweiligen Gemeinden. Ein verbindendes Element sei auch, dass in beiden Vereinen Jung und Alt seit Generation gemeinsam musizieren.

Trachtenkapelle Höchenschwand

Kraftvoll startete die Trachtenkapelle mit der „Fanfare Jubiloso“ von Ivo Kouwenhoven in den ersten Konzertteil. Schon von Beginn an zeigten sich die Höchenschwander Blasmusiker mit ihrem konzentrierten und dynamischen Spiel der verschiedenen Register gut vorbereitet. Martin Zumkeller übernahm den Taktstock bei „Euregio“ von Kurt Gäble. „Die Musik wurde als Auftragskomposition für das 1. Euregio-Musikfestival 1999 geschrieben und zeichnet sich durch eine rhythmische Melodienfolge aus. Mit dieser Musik sollte das visionäre Ziel eines vielseitig kulturellen und doch einheitlichen Europas ausgedrückt werden“, sagte Nicole Vogelbacher in ihrer Moderation. Nach „Movie Milestones“, einem Medley bekannter Filmmelodien von Hans Zimmer, begeisterte Cindy Stelzer mit dem in der Landesssprache gesungenen Titellied „Gabrielas Sang“ aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“. Mit einem Schlagermedley aus Titeln der „Neuen Deutschen Welle“ und der melodischen „Perger Polka“ ging der erste Teil zu Ende. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sich die Trachtenkapelle Höchenschwand mit zwei Zugaben.

Musikverein Oberlauchringen

Der Musikverein Oberlauchringen präsentierte sich in Höchenschwand mit stark besetzten Registern. Besonders Querflöten, Klarinetten und Saxofone sind hier zu nennen. Abweichend von den gewohnten Besetzungen im Bassregister verstärkte am Abend zusätzlich eine Spielerin auf dem Kontrabass, sowie bei einzelnen Stücken ein E-Bass den Klang der tiefen Töne. Auch der Musikverein Oberlauchringen zeichnete sich durch einen ausgewogenen Klangkörper sowie Präzision und Dynamik im Zusammenspiel der einzelnen Register aus. Jürgen Röhrig hatte ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Schon der Auftakt mit „Lord of the Dance“, einer irischen Erzählung vom Kampf der guten und bösen Mächte, begeisterte die Besucher.

Bei „The Last Letter of Murdoch“ gab das Ensemble Einblicke in das dramatische Geschehen beim Untergang der Titanic. Mit „Moment for Morricione“, hier übernahm Patrizia Schmidt den Taktstock, folgten bekannte Filmtitel aus der Zeit der Italowestern. Nach „Imagasy“, einer Fantasie von Thiemo Kraas, begeisterte der Musikverein mit einem Medley bekannter Hits von Michael Jackson. Der Abend ging mit „The Best of Earth Wind and Fire“, einem Medley bekannter Titel der amerikanischen Soul- und Funkband, zu Ende. Natürlich gab Jürgen Röhrig mit seinen Musikern ebenfalls zwei weitere Zugaben.