Höchenschwand Darum kommt die Irish-Folkband Clover aus Berlin so gerne nach Höchenschwand

Die Irish-Folkband Clover aus Berlin kommt regelmäßig nach Höchenschwand. Der Kontakt zu den beiden Musikern kam über Bürgermeister Stefan Dorfmeister zustande. Auch bei ihrem jüngsten Auftritt begeisterten die Musiker ihr Publikum.

Zu einem Treffpunkt irischer Folklore hat sich in den vergangenen Jahren das Restaurant "Da Vinci" entwickelt. Nach dem die Folkband Clover aus Berlin in den vergangenen Jahren mit ihrer Irish-Folk-Party große Erfolge im Q-Stall des Gasthofes "Rössle" in Tiefenhäusern gefeiert hatte, spielt die Band nun schon seit drei Jahren in der Besetzung Ralf Kalenberg (Banjo, Mandoline, Gitarre und Whistle) und Nisius Falk (Akkordeon) in dem Höchenschwander Restaurant. Auch bei ihrem jüngsten Konzert erfreuten sich die Gäste in dem voll besetzten Restaurant an der irischen Musik.

Die Kontakte nach Höchenschwand hatte Bürgermeister Stefan Dorfmeister geknüpft. Dieser hatte den Bandleader Ralf Kalenberg beim Wandern in Ischgl/Tirol kennengelernt. Nach einem fröhlichen Abend, bei dem der Musiker sein musikalisches Können auf der Gitarre eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, wurden Auftritte der Band im Dorf am Himmel verabredet.

"Ich war überzeugt, dass unsere Kur- und Feriengäste, aber auch die einheimische Bevölkerung begeistert sein werden von der irischen Musik", erinnert sich Stefan Dorfmeister, der auch unter den Gästen des Auftritts war und sich in den Pausen angeregt mit den beiden Musikern unterhielt.

Gegründet wurde die Berliner Live-Band vor 22 Jahren und hat seither unzählige Konzerte gespielt. Mit irischer und schottischer Volksmusik traten die Musiker in Pubs, Klubs, Kulturhäusern, auf Volksfesten und Folkfestivals auf. Meist sind sie als Trio oder im Quartett mit traditionellen Instrumenten und viel musikalischer Leidenschaft unterwegs.

Zwischenzeitlich haben sich einen festen Platz in der Szene geschaffen und zählen so zu den führenden Bands des Irish Folk. Ihre Konzertreisen führen sie durch ganz Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich sowie als Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen.

Beim jüngsten Auftritt verbreitete sich schnell eine fröhliche Stimmung und die Gäste klatschten bei den gespielten schnellen Reels, Jigs und Polkas, aber auch bei einigen Trink- und Wanderliedern und Balladen im Rhythmus der Musik.

Nisius Falk erzählte zu jedem Lied eine kleine Geschichte und beide Musiker nutzten öfters die kabellose Übertragungstechnik für kleinere Ausflüge zu den Tischen des Lokals, um dort mit ihren Instrumenten kleine Soloeinlagen zu geben. Erst am späten Abend gingen die Gäste gut gelaunt nach Hause.