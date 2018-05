Höchenschwand Bergwacht Höchenschwand sucht junge und engagierte Mitglieder

Großes Vertrauen haben die Kameraden der Bergwacht Höchenschwand in ihren Vorstand: Dieser wurde bei der jüngsten Hauptversammlung komplett bestätigt. Eine besondere Ehrung kam Manuel Dietsche zuteil: Er wurde für 20 Jahre Treue zur Wacht ausgezeichnet.

Die Mitglieder der Bergwacht sind mit ihrem Vorstand zufrieden. Einstimmig bestätigten sie bei der Hauptversammlung am vergangenen Samstag den Vorsitzenden Tobias Stritt, dessen Stellvertreter Marc Benz, den Leiter der Bergrettung Markus Probst, den Schriftführer Martin Schmidt sowie den Kassierer Mario Dietsche.

Mit dem gleichen Ergebnis wurde auch der erweiterte Vorstand bestätigt. Diesem Gremium gehören die Bergwachtärzte Manuel Dietsche und Edwin Röhrauer, der Ausbilder Technik, Felix Huber, der Sanitäts- und Sachwart Bernd Huber, der Hüttenwart Marc Benz, sowie der Kraftfahrzeugwart Gerit Dietsche und dessen Stellvertreter, Marc Benz, an. Die Kasse prüfen wie im vergangenen Jahr Gerit Dietsche und Katharina Kaiser.

Besondere Ehrung für Manuel Dietsche

Für seine 20-jährige aktive Mitgliedschaft in der Bergwacht wurde Manuel Dietsche vom Landesvorsitzenden der Bergwacht Schwarzwald, Adrian Probst, geehrt.

Rückblick auf eher ruhiges Einsatzjahr

Tobias Stritt blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf ein eher ruhiges Einsatzjahr zurück. Neben den Betreuungen der Radsportveranstaltung „Waldhaus Funbike“ am 21. Mai und des Höchenschwander Panoramalaufes am 8. Oktober 2017 war auch ein Rettungseinsatz nach einem Kletterunfall im Albtal am 20. September notwendig.

Im Terminkalender der Bergwacht standen aber auch die Beteiligung an der „Dorfputzete“, die Inspektion der Kletteranlage im Natursportzentrum und der Christbaumverkauf im Dezember. Um den Leistungsstand der Bergwacht auf dem hohen Niveau zu halten nahmen die Mitglieder an Ausbildungsveranstaltungen in der Notfallmedizin, im Funkwesen und den Techniken der Sommer- und Winterrettung, teil.

Lob vom Landesvorsitzenden der Bergwacht Schwarzwald

Adrian Probst lobte in seinem Grußwort das große Engagement der 24 Bergwachtkameraden aus Höchenschwand. Vor dem Hintergrund, dass der Altersdurchschnitt der einsatzfähigen Bergwachtkameraden stetig ansteige und bei Alarmierungen nur selten die geforderte Mannstärke von fünf Bergwachtkameraden erreicht werde, forderte Probst eine Initiative zur Mitgliederwerbung.

Bürgermeister bietet Hilfe bei Nachwuchswerbung an

„Was uns fehlt sind neue, junge und engagierte Kameraden, die Verantwortung übernehmen und den Fortbestand der Ortsgruppe sichern“, sagte dazu Probst. Tobias Stritt informierte, dass sich bereits vier Interessenten bei ihm gemeldet hätten. Bürgermeister Thomas Kaiser bot in seinem Grußwort seine Unterstützung bei der Nachwuchswerbung der Bergwacht an.

Bergwacht

Die Bergwacht Höchenschwand ist für eine Fläche von rund 500 Quadratkilometer zuständig. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen unter anderem das Albtal bis zur Schweizer Grenze, der Bereich bis Jestetten und der Höchenschwanderberg. Zusammen mit der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf betreut die Höchenschwander Bergwacht auch das Schlüchtal. Zu den Aufgaben der Bergwacht Höchenschwand gehört auch die jährliche Inspektion der Kletteranlagen am „Rothaus Zäpfleturm“. Die Bergwacht Höchenschwand sucht neue Mitglieder. Auskünfte erteilt der Vorsitzende Tobias Stritt aus Häusern, Telefon 0173/314 71 31