von Stefan Pichler

Einen Besucheransturm gab es am Wochenende beim siebten Höchenschwander Sommertraum im Kurpark. Nachdem die Veranstaltung zumeist nicht vom Wetter begünstigt war, strahlte dieses Mal das ganze Wochenende die Sonne und die lauen Nächte luden die Besucher zum längeren Verweilen ein.

Engels Hausband verwandelte den Kurpark am Samstagabend in einen Hexenkessel. | Bild: Stefan Pichler

Die Musiker hatten sich bei der Gestaltung des Kurparkes viel Mühe gegeben. „Wir haben schon in der vergangenen Woche mit den Aufbauarbeiten begonnen“, erzählte der Vorsitzende der Trachtenkapelle Höchenschwand, Martin Zumkeller. So standen im Kurpark verteilt eine Strandbar, ein Weinstand, sowie ein großer Speise- und Getränkestand.

Romantisches Ambiente im Kurpark

Zum Schutz gegen die Sonne hatten die Musiker genügend Sonnenschirme aufgestellt, die mit Beginn der Dunkelheit durch Lichterketten beleuchtet wurden. Farbige Kugeln in den Bäumen sorgten mit der festinstallierten Beleuchtung des Kurparkes für ein romantisches Ambiente. Einige Stehtische luden zu Gesprächsrunden ein, während in Bühnennähe aufgestellte Tische und Bänke für genügend Sitzgelegenheiten sorgten. Für einen gemütlichen Feuerschein sorgten am Abend zusätzlich im Park verteilte, mit Holz befeuerte Kaminöfen.

Schon der Festauftakt am Freitag war ganz im Sinne des Musikvereines. Mit flotter Blasmusik unterhielten die Taubacher aus Häusern und die Stadtmusik und Jugendkapelle St. Blasien. Ein musikalisches Kontrastprogramm gab es dann ab 20.30 Uhr durch die Gruppe Heavens 5 aus Aulendorf. Die Musiker Daniel Unger sowie Peter, Sebastian, Tobias und Stefanie Engel haben sich den Rock-Klassikern der 80er Jahre verschrieben. Und so begeisterte die Band bis weit nach Mitternacht mit Titeln wie „Ring Of Fire“, „Bad Moon Rising„ oder „Wholl Stop The Rain“.

Der Höhepunkt des dreitägigen Festes war der Samstag. Nach dem Festauftakt durch den Musikverein Rheinheim zeigten die Brotäne Herdepfel aus Wolterdingen, Sieger des SWR-4-Blechduells 2015 und 2017, die Bandbreite einer modernen Blaskapelle auf. Das Programm der neun Musiker reichte vom Hip-Hop, Hits der 90er bis zum Medley von Schlagern um die Insel Mallorca. Die Stimmung toppte dann noch Engels Hausband. Mit ihrer Country- und Bluesmusik verwandelten die fünf Musiker den Kurpark in einen Hexenkessel. Erst nach einigen Zugaben durfte die Band weit nach Mitternacht ihre Instrumente einpacken.

Mit traditioneller und moderner Blasmusik, gespielt von der Stadtmusik Rheinfelden und der Zollmusik Basel, sowie Brauchtumsvorführungen der örtlichen Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, klang das Fest am Sonntag aus. „Ein gelungener Sommertraum, so wie wir uns das immer gewünscht haben. Das Wetter und die Stimmung der Festbesucher waren sehr gut und die Musikkapellen sorgten für Stimmung“, zog Martin Zumkeller ein positives Fazit.