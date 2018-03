Höchenschwand Bei der Trachtenkapelle Höchenschwand startet für sieben neue Zöglinge die Ausbildung

Sieben neue Zöglinge erhalten ihre Blasinstrumente und vereinbaren Unterrichtstermine mit ihren AUsbildern. Vorsitzender Martin Zumkeller ist mit dem Ergebnis des Schnuppertags zufrieden.

Die Trachtenkapelle Höchenschwand freut sich über weiteren musikalischen Nachwuchs. Vor sechs Monaten hatte der Musikverein Eltern und Kinder zu einem Schnuppertag eingeladen. Dabei bestand die Möglichkeit zum Gespräch mit dem Vorsitzenden der Trachtenkapelle, Martin Zumkeller, und den ehrenamtlichen Ausbildern.

„Natürlich durften die Kinder dabei ihr Lieblingsinstrument anfassen. Einige versuchten auch gleich, dem jeweiligen Instrument ein paar Töne zu entlocken“, erinnerte sich Zumkeller. Der Schnuppertag war erfolgreich: Sieben Kinder wollten ein Instrument bei der Trachtenkapelle Höchenschwand erlernen. „Am liebsten hätten die Kinder damals gleich ihr Lieblingsinstrument mit nach Hause genommen, aber zuvor mussten sie vier Monate lang die theoretischen Grundlagen des Musizierens erlernen“, erklärt Zumkeller.

Nun konnten die neuen Zöglinge ihr Wunschinstrument in Empfang nehmen und mit den Ausbildern die Probentage vereinbaren. Da die Pflege des Instruments wichtig für die Funktion und den Werterhalt ist, hatte der Verein Johannes Efinger und Anne Schmidt vom Musik-Atelier in Tiengen eingeladen. Sie gaben Tipps für die Pflege der Holz- und Blechblasinstrumente. Nun freuen sich die neuen Zöglinge und ihre Ausbilder auf die kommenden Monate. Am Ende werden sie die Trachtenkapelle Höchenschwand verstärken.