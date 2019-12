Weilheim vor 1 Stunde

Auch im Winter Spaß mit dem gelben Filzball: Tennisclub Höchenschwand veranstaltet Nikolausturnier mit 24 Teilnehmern.

Traditionell lädt der Tennisclub Höchenschwand in der Vorweihnachtszeit zu seinem Nikolausturnier ein. So beteiligten sich am vergangenen Sonntag wieder 24 Tennisspieler an diesem sportlichen Wettkampf. Neben den eigenen Vereinsmitgliedern waren auch einige Gastspieler aus der Region angereist.