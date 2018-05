Höchenschwand Adolf Baumgartner wird mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Höchenschwand ausgezeichnet

Adolf Baumgartner erhält für seine Verdienste in der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern die goldene Ehrenmedaille der Gemeinde Höchenschwand.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister nutzte am vergangenen Samstag den Rahmen des Festbanketts zum 60-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, um Adolf Baumgartner, Ehrenmitglied und Ehrendirigent der Kapelle, mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Höchenschwand in Gold auszuzeichnen. Es sei ihm eine große Freude und Ehre, heute einen verdienten Musiker und Menschen, ein Mitglied der ersten Stunde und einen Dirigenten der außergewöhnlichen Art und Weise zu ehren, sagte Dorfmeister in seiner Laudatio.

Adolf Baumgartner sei 1958 bei der Gründung der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern dabei gewesen und habe bereits drei Jahre später im Vorstand mitgewirkt. Von 1971 bis 1973 sei er Vizedirigent und Jugendausbilder und anschließend 17 Jahre lang Dirigent des Musikvereins gewesen. Baumgartner sei mit der Klarinette und der Bass-Klarinette groß geworden und habe vielen Zöglingen als Ausbilder das Musizieren nahe- und beigebracht.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister hob auch das große ehrenamtliche Engagement, den Idealismus und die Vorbildfunktion des Musikers im Verein und auch in der Jugendausbildung hervor. „Du hast für dich selbst, aber auch für Deine Familie die Musik in den Mittelpunkt Deines Lebens gestellt“, sagte Dorfmeister. Der Rathauschef zählte abschließend die zahlreichen Auszeichnungen auf, die Adolf Baumgartner in seinem musikalischen Leben erfuhr.

So habe er 1983 vom Blasmusikverband Hochrhein die silberne Ehrennadel für 25-jähriges Musizieren erhalten, 1988 folgte die Ernennung zum Ehrenmitglied des Musikvereins, verbunden mit dem Überreichen der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für seine 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit. 1992 sei Baumgartner zum Ehrendirigenten der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern ernannt worden. Weitere Ehrungen des Blasmusikverbandes Hochrhein waren die goldene Ehrennadel für 40-jährige aktive Zugehörigkeit im Jahre 2001 und die Sonderehrennadel, die Baumgartner zum 50-jährigen Vereinsbestehen überreicht wurde.