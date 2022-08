von Stefan Pichler

Mit dem Abschlusskonzert im großen Saal des „Haus des Gastes“ ist die 21. Internationale Sommersingwoche zu Ende gegangen. Die 26 Sänger des von Markus Süss, Claudia Stockmann und Birgit Rogg geleiteten Projektchors begeisterten mit Liedern aus den vergangenen 400 Jahren. Die Begleitung am Klavier übernahm Nelly Ziegler aus Görwihl.

Der Projektchor und die Leitung mit Claudia Stockmann, Nelly Ziegler, Birgit Roff und Markus Süss (von links) bedanken sich für den Schlussapplaus. | Bild: Stefan Pichler

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Sebastian Stiegeler eröffnete der Chor das Konzert mit dem Stück „Was wär das Leben ohne Lied“ von Klaus Heinzmann. Unter dem Dirigat von Claudia Stockmann überzeugte der Chor mit einer konzentrierten gesanglichen Leistung. Der Leiter Markus Süss, der den Taktstock übernahm, lobte den Einsatz der 26 Sänger: „Alle haben durchgehalten und in dieser kurzen Zeit zwölf neue Titel gelernt.“ Die gute Vorbereitung zeigte der Projektchor auch bei den Liedern „Ach Elslein, liebes Elselein“ eine Ballade aus dem 15. Jahrhundert, dem bekannten englischen Volkslied „Greensleeves“ und dem dreistimmigen Choral „Viele verachten die edele Musik“.

Den Projektchor mit Chorleiterin Claudia Stockmann. | Bild: Stefan Pichler

Nach drei Titeln von Mozart wechselte der Chor in die Musik der Neuzeit. Unter der Leitung von Birgit Rogg erklang „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys. Silvia Reichmann sang das Chanson „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ von Marlene Dietrich. Im Duett mit Birgit Rogg sang sie „I Remember“.

Silvia Reichmann (links) und Birgitt Rogg singen den Titel „I Remember“, am Klavier begleitet Nelly Ziegler. | Bild: Stefan Pichler

Dass die Organisatoren neue Wege gehen, zeigt die Aufnahme von drei Klaviersoli durch Teresa Roosmann aus Dogern. Die 14-Jährige begeisterte mit der anspruchsvollen Literatur von Ludwig van Beethoven, Claude Debussy und Isaac Albéniz auf dem Flügel. Das Publikum belohnte ihr fehlerfreies Spiel mit langem Applaus. Unter der abwechselnden Leitung aller drei Dirigenten ging es in das Schlussdritte. Bei den Titeln „Hope Is The Breath Of Music“, „Killing Me Softly, „Wer kann segeln ohne Wind“ oder „Kann es wirklich Liebe sein“ überzeugten die Sänger mit ihrem konzentrierten mehrstimmigen Gesang und einem harmonischen Klang in den Stimmlagen.