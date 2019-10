von Stefan Pichler

Unter dem Motto „24 Stunden Dienst bei der Feuerwehr„ verbrachten 15 Angehörige der Jugendfeuerwehr Höchenschwand zwei anstrengende, aber auch abwechslungsreiche Tage im Feuerwehrgerätehaus. Ausbilder Lucien Ulce hatte für die Kinder und Jugendlichen mehrere Einsätze vorbereitet, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Unterstützt wurde er von einigen Gruppenführern der aktiven Wehr sowie von Lukas Weinkötz, Moritz Tritschler, Aaron Dischinger und Lukas Metzger von der Jugendabteilung.

Tobias Vogelbacher erlautert den jungen Feuerwehrleuten die Alarmierung mittels Brandmeldeanlage. | Bild: Thomas Danger

„Wir wollten unserem Nachwuchs die Anforderungen einer 24-Stunden Schicht bei der Feuerwehr zeigen“, sagte der Jugendwart Lucien Ulce. Am Samstag trafen sich alle Teilnehmer gegen 11 Uhr im Gerätehaus, wo zunächst das Schlaflager hergerichtet und die Einteilung der Gruppen vorgenommen wurde. Schon kurz nach dem Mittagessen wurde der erste Alarm ausgelöst. Es dauerte nur wenige Minuten bis die Jugendlichen einsatzfertig in den verschiedenen Löschfahrzeugen saßen. Auch die Drehleiter rückte aus, denn Übungsannahme war die Rettung von Personen nach einem Brand im „Alten Rathaus“ in Höchenschwand.

Feuerwehrleute besichtigen Hochbehälter

Etwas Ruhe gönnte Lucien Ulce den jungen Feuerwehrleuten bei der Besichtigung des Höchenschwander Hochbehälters. Wassermeister Andreas Volk erzählte von der wichtigen Funktion dieses Bauwerkes für die Wasserversorgung der Gemeinde. Nur wenige Minuten später wurde ein Brand im Kurhaus Höchenschwand gemeldet. Glücklicherweise handelte es sich um einen sogenannten „Täuschungsalarm“ durch einen angenommenen defekten Rauchmelder, so dass die Fahrzeuge nicht ausrücken mussten. Der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr, Tobias Vogelbacher, erklärte den jungen Feuerwehrleuten danach den kompletten Ablauf einer Alarmierung durch Brandmeldeanlagen bis zum Ausrücken der Wehr.

Verkehrsunfall als Übungsannahme

Nach dem Abendessen wartete schon der nächste Einsatz. Übungsannahme war dieses Mal ein Verkehrsunfall, bei dem Betriebsstoffe ausgelaufen waren. „Wir haben dabei das Ausbringen eines Schaummittelteppichs geübt“, erläuterte Ulce. Bei einem angenommenen Großbrand in Strittberg durften die jungen Feuerwehrleute endlich auch ein echtes Feuer mit Wasser löschen, was natürlich allen sehr viel Spaß gemacht hat.

Menschenrettung im Mittelpunkt

Ulce gönnte den Jugendlichen nur wenige Stunden Schlaf, denn um 2.30 Uhr löste er wieder Alarm aus. Beim alten Sportplatz brannte ein Mülleimer. Nachdem dieser gelöscht war, blieb es für den Rest der Nacht zwar ruhig, aber schon am Sonntagmorgen kam um 7.15 Uhr der nächste Einsatz. Übungsannahme war dieses Mal ein Forstunfall mit einer eingeklemmten Person. Trotz der bisherigen Strapazen waren alle auch um 10.30 Uhr noch mit Begeisterung bei der Sache, als Ulce die Kinder und Jugendlichen zu einer Suchaktion an die Dumrighütte beorderte. Dieser zog ein positives Fazit des Wochenendes. Trotz der körperlichen Anstrengungen hatten alle viel Spaß und machten mit Begeisterung mit. Es war ein super Wochenende.