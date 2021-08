von sk

Am Montag, 9. August, haben Fahrzeuge in Herrischried und Laufenburg gebrannt, die Feuerwehren rückten aus. Kurz vor 9 Uhr war in Herrischried-Hornberg ein Traktor während Feldarbeiten in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Gegen 17:30 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand beim Grenzübergang Laufenburg gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Zoll, das Feuer zu bekämpfen. Das Auto musste abgeschleppt werden. In beiden Fällen scheinen technische Ursachen wahrscheinlich. Die Sachschadenshöhe ist unbekannt.