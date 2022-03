von sk

Schon seit längerem wurde seitens der Schulleitung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald der Bedarf von Eltern aus den Ortsteilen Hänner, Oberhof gemeldet, dass sie gerne ihre Kinder in die ihrem Wohnort nahe gelegenen Gemeinschaftsschule nach Herrischried entsenden würden. Jedoch gab es hierzu bisher keine attraktive Busverbindung. Die Busse die aus Murg kommen, enden bislang in Hänner. Eine weitere Anregung zur Verbesserung kam aus der Elternschaft der Ortsteile Egg und Willaringen. Sie regten an die Verbindungen zu prüfen, ob hier nicht eine Verkürzung der Fahrtzeiten geprüft werden könne.

Die Gemeinden Herrischried und Rickenbach betreiben im Verbund die Grundschule Rickenbach und die Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried. Daher nahmen sich die Bürgermeister beider Gemeinden, Dietmar Zäpernick und Christian Dröse, gemeinsam den Themen an. In Gesprächen zusammen mit dem Landratsamt und der Südbadenbus GmbH konnten nun Lösungen gefunden werden.

Verbindungen aus Richtung Oberhof und Hänner

Zur ersten Schulstunde: Durch Fahrplananpassungen ist es möglich, einen bisherigen Linienbus von Bad Säckingen – Willaringen – Rickenbach neu über Murg – Niederhof – Hottingen nach Rickenbach zu fahren. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, in Hottingen einen Busanschluss zur Gemeinschaftsschule Hotzenwald nach Herrischried herzustellen. Fahrzeiten: Murg Bahnhof ab um 6.59 Uhr, Niederhof Diegeringen (Ortsmitte) um 7.02 Uhr, Oberhof ab um 7.07 Uhr, Hänner ab um 7.09 Uhr, Hottingen ab um 7.19 Uhr, Rickenbach Hennematt an um 7.21 Uhr (umsteigen), Rickenbach Hennematt ab um 7.30 Uhr, GMS Herrischried an um 7.44 Uhr. Die Schüler könnten auch in Rickenbach Busbahnhof umsteigen. Hier beträgt die Umsteigezeit allerdings nur zwei Minuten.

Nach der 6. Schulstunde gibt es bereits heute eine passende Verbindung.

Nach der 8. Schulstunde muss der Linienbus Hänner – Murg bis Hottingen rückverlängert werden. Fahrzeiten: GMS Herrischried ab um 15.25 Uhr, Hottingen Ort an um 15.55 Uhr (umsteigen), Hottingen Ort ab um 16.01 Uhr, Niederhof an um 16.16 Uhr mit direktem Umstieg/Anschluss nach Murg. Diese Fahrplananpassungen führen zu einer Leistungsmehrung von etwa 14 Kilometer und verursachen somit Mehrkosten in Höhe rund 4.500 Euro pro Jahr.

Da die Südbadenbus GmbH eigenwirtschaftlich unterwegs sein muss, können die Mehrkosten nicht von ihr übernommen werden. Der Bedarf aus den genannten Ortsteilen ist aber so groß, dass sich die beiden Gemeinden dazu entschieden haben, die Mehrkosten jeweils hälftig zu übernehmen. Die Fahrplanänderungen werden zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 im September vollzogen.

Somit haben Eltern aus Hänner und Oberhof, aber auch aus Niederhof oder Murg, die Möglichkeit Ihre Kinder nach der 4. Klasse auf die Gemeinschaftsschule Hotzenwald zu senden.

Verbesserungen für die Busse aus Egg und Willaringen

Zur Sprache kam auch, dass die Busverbindungen aus Egg und Willaringen verbesserungswürdig ist. Auch hier konnten folgende Lösungen gefunden werden: Durch die Schließung der Grundschule Willaringen können die Busumläufe so geändert werden, dass eine spätere Abfahrt ab Egg möglich ist. Bisherige Abfahrt ab Egg Ort um 6.54 Uhr. Künftige Abfahrt ab Egg Ort ist um 7.08 Uhr und ab Jungholz Ort um 7.13 Uhr. Die Schüler fahren dann bis nach Willaringen und steigen dort in ihren Bus zur Gemeinschaftsschule Hotzenwald nach Herrischried um. Ankunft an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald um 7.34 Uhr, so wie bisher.

„Wir sind den Verantwortlichen aus dem Landratsamt und der Südbadenbus GmbH sehr dankbar für ihre konstruktiven Lösungsansätze. Auch wenn uns die Verbindung Oberhof/Hänner zusätzlich Geld kostet, hoffen wir, dass sich diese Investition positiv auf die Übergangszahlen an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald auswirken“, sind sich die beiden Bürgermeister einig.