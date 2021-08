von Charlotte Fröse

Nach einigen Jahren des Zögerns ist die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ibach-Hotzenwald-Todtmoos nun doch der Waldgenossenschaft Südschwarzwald (WG) beigetreten. Dies berichtete der Vorsitzende der FBG, Gerhard Mutter, den zahlreich erschienen Waldbesitzern an der Hauptversammlung, die in der Herrischrieder Eissporthalle stattfand.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ibach-Hotzenwald-Todtmoos wurde als selbstständiger Holzvermarkter im Jahr 2005 gegründet. Sie vertritt die Gemeinden Dachsberg, Görwihl, Herrischried, Ibach und Todtmoos. Aktuell hat sie 557 Mitglieder. Vorsitzender ist Gerhard Mutter. In diesem Jahr trat sie der Waldgenossenschaft Südschwarzwald bei.

Mit dem Beitritt zur WG wurde die 2005 geschaffene Geschäftsstelle der FBG geschlossen. Die relevanten Daten wurden bereits an die WG übergeben. „Der Verein der FBG bleibt aber weiter bestehen“, erklärte Vorsitzender Gerhard Mutter. Lediglich die Vermarktung des Holzes wurde ausgelagert. Der Verein wird weiterhin wichtige Aufgaben für die Mitglieder wahrnehmen, wie beispielsweise Zertifizierungen oder Fortbildungen. Die beiden Bürgermeister, Christian Dröse (Herrischried) und Carsten Quednow (Görwihl), dankten der FBG für die langjährige gute Arbeit. Quednow erklärte, dass er sich auch in der Waldgenossenschaft in guten Hände wähne.

Die Waldgenossenschaft Die Waldgenossenschaft Südschwarzwald: Die Aufgaben der Waldgenossenschaft Südschwarzwald mit Sitz in Ühlingen-Birkendorf umfassen unter anderem die Vermarktung von allen Waldprodukten, die Holzmobilisierung, die Aktivierung und Koordinierung des Energieholzgeschäftes und ebenso den Aufbau regionaler Märkte mit vorrangiger Wertschöpfung in der Region. Weitere Infos im Internet: www.wg-suedschwarzwald.de

Im Rückblick auf 2020 und 2021 berichtete der Geschäftsführer der FBG, Ulrich Faschian, dass kein normaler Holzeinschlag getätigt wurde. Nur Schadholz wurde aufgearbeitet. Vor allem durch kleinere Verkaufslose sei der Absatz des Holzes schwierige gewesen, sagte Faschian. Auch Kosten für die zeitintensive Abfuhr drückten den Erlös. Nachdem in den vergangenen Jahren die Durchschnittspreise für Holz im Sinkflug waren, Faschian nannte einen Preis von 32 Euro pro Festmeter, steigen die Erlöse nun wieder. „Bis zum Frühjahr war die Situation unverändert, danach herrschte eine wahre Goldgräberstimmung“, sagte Faschian.

Ühlingen-Birkendorf Das gesamte Holz, das bei der Forstbetriebsgemeinschaft Mettmatal geschlagen wurde, ist verkauft Das könnte Sie auch interessieren

Diesen Trend konnte auch Stefan Rehm, von der Waldgenossenschaft Südschwarzwald bestätigen. Als Beispiel nannte er einen Leitpreis für Fichte, der im ersten Halbjahr von 80,50 Euro auf aktuell mehr als 120 Euro pro Festmeter gestiegen sei. In diesem Jahr wurden bis jetzt insgesamt 227.000 Festmeter Holz geschlagen. Davon wurden bereits 95 Prozent verkauft. Der Einschlag liegt bereits jetzt deutlich über den Mengen der Vorjahre.

St. Blasien-Menzenschwand Käferholz beschäftigt die Förster in Menzenschwand Das könnte Sie auch interessieren

„Holz wird ein gefragter Rohstoff werden“, prognostizierte Rehm. Zielvorstellung sei es, dass sich Forstwirtschaft wieder lohnen müsse, der Markt sei da, sagte Rehm. Als vordringliche Aufgabe nannte Stefan Rehm die Aufarbeitung von frischem Käferholz. Frischholz sollte möglichst nur mit Voranmeldung geschlagen werden.

Hochrhein/Südschwarzwald Preisexplosion auf dem Holzmarkt beschäftigt Waldbesitzer, Sägewerker und Holzbauunternehmen Das könnte Sie auch interessieren

Informationen zu diversen Förderungen gab Georg Freidel, Revierleiter und Privatwaldsachbearbeiter bei der Unteren Forstbehörde im Landratsamt Waldshut. Markus Rothmund, Amtsleiter im Kreisforstamt Waldshut, berichtete über eine zukünftige Waldbewirtschaftung, in der die Fichte nur noch eine untergeordnete Rolle spielen werde, wie er erklärte.