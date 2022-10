von Karin Steinebrunner

Der Herrischrieder Verschwisterungsverein mit der französischen Partnergemeinde Le Castellet hat seit Freitag eine Ehrenvorsitzende. Im Rahmen der Jahresfeier wurde Barbara Wagner nach 23 Jahren als Vorsitzende des Vereins offiziell verabschiedet und erhielt mit einstimmigem Beschluss des neuen Vorstandsteams diese Auszeichnung zuerkannt. Überreicht wurde sie in Form einer Urkunde, unterzeichnet von Bürgermeister Christian Dröse gemeinsam mit der neuen Vorsitzenden Hanna Schmalzried und deren Vize Manfred Krüger.

Nach einem kurzen Bericht über die Reise von einigen Jugendlichen im August nach Le Castellet, vorgetragen von den beiden jungen Betreuerinnen Salome Schlegel und Marie Schübb, ergriff Christian Dröse das Wort. Hatten seine beiden Vorrednerinnen betont, wie viele gemeinsame Stunden in locker freundschaftlicher Atmosphäre Franzosen und Deutsche verbracht hatten, mit ausgedehnten Strandbesuchen, Abendessen, Boule- und Unospielen, so griff Dröse einen Ausspruch von Barbara Wagner auf. Sie hatte einmal gesagt, aus Bekannten seien schnell Freunde geworden, aus Freunden Vertraute, beinahe so wie in einer Familie. Barbara Wagner habe den europäischen Freundschaftsgedanken von Beginn an aktiv gelebt und nie damit aufgehört, und die aktuelle Situation zeige, wie recht sie damit hatte.

Schon im Jahr 1975, als die Anfrage eines Lehrers aus Bad Säckingen an die Gemeinde Herrischried erging, eine Verschwisterung mit dem französischen Le Castellet einzugehen, sei sie von dieser Idee überzeugt gewesen. Von der ersten Minute an war sie dabei, anfangs noch im Schatten ihres Ehemanns Alexander, der auch bei der Übergabe der Verschwisterungsaufgaben von der Gemeinde an den neu gegründeten Verein 1993 dessen Vorsitzender wurde. 1999 übernahm dann Barbara Wagner den Vorsitz und übte ihn, so Dröse, 23 Jahre lang mit voller Leidenschaft aus. Jedes Jahr fanden Austauschreisen von Jugendlichen statt, aber auch sonst wurde die Freundschaft gepflegt. Das bedeute auch eine stattliche Hingabe an Lebenszeit. Würde man, so hatte Dröse errechnet, nur eine der oftmals mehreren Reisen Wagners pro Jahr annehmen, so habe sie im Rahmen der Verschwisterung über 75.000 Kilometer zurückgelegt, also beinahe zweimal die Erde umrundet, und dabei rund 800 Stunden reine Fahrzeit, also etwa 100 Tage, aufgewendet. Damit habe sie ein Lebenswerk vollbracht, auf das auch die Gemeinde stolz sein könne.

Etwas zum Schmunzeln Einen kopfschüttelnden Lacherfolg erzielte Barbara Wagner mit dem Bericht über das Missverständnis zwischen einer Frau aus einer der Erwachsenengruppen, die ebenfalls nahezu jedes Jahr nach Le Castellet gefahren waren, und ihrem französischen Gastgeber. Der nämlich interpretierte ihre auf Alemannisch geäußerte Angst davor, „einen Ruusch“ zu bekommen, im Gegenteil fälschlicherweise als Aufforderung an ihn, ihr Rotwein zu kredenzen.

Mit Henrike Lopatka, der Vorsitzenden des Freundeskreises Bad Säckingen – Sanary-sur-Mer, war eine weitere langjährige Weggefährtin zu der Feier gekommen. Seit 18 Jahren besteht der Gedankenaustausch zwischen Barbara Wagner und ihr, von der Herrischriederin angeregt aufgrund der Tatsache, dass schon die Anfrage 1975 auf eine solche Verbindung hingezielt hatte. Barbara Wagner selbst beteuerte, die Beschäftigung mit der Verschwisterung sei für sie immer eine schöne Zeit gewesen, und sie erinnerte auch an einige treue Begleiter seit Gründung des Vereins, wie etwa die Ehepaare Schmidgall und Löwe sowie Tanja Rehm.

Aus Schatz der Erinnerungen

Aber auch einige markante Ereignisse und lustige Anekdoten aus ihrem reichen Schatz an Erinnerungen steuerte sie bei. So war etwa das erste geplante Treffen mit dem damaligen Bürgermeister von Le Castellet, Gabriel Tambon, kurzfristig verschoben worden, und stattdessen kam unangemeldet der Pfarrer Abbé Simon nach Herrischried – die Freundschaft zwischen ihm und dem Ehepaar Wagner war schon nach diesem ersten Aufenthalt besiegelt. Aber auch Tambon wuchs die deutsche Partnergemeinde ans Herz. Oft sei er, so Wagner, während der Austauschtage privat auf eine Stippvisite vorbei gekommen, einen Besuch in seinem Stammcafé in St. Blasien eingeschlossen. Neben Barbara Wagners wurde an diesem Abend auch die Arbeit ihrer Vorstandskolleginnen Astrid Gruber, Beatrix Weiss und Annette Schmalzried gewürdigt.