Informationen über die Glasbläserei, stimmungsvolle Detailaufnamen und Gedanken über das Leben – all das vereint der preisgekrönte Kurzfilm „Der nutzlose Glaspuster“, der in Zusammenarbeit von Filmemacher Holger Metzger und Glasbläser Dirk Bürklin entstand. Am Donnerstag wurde der Film im Wagenschopf des Klausenhofs gezeigt, zudem wurden Stimmen zum Film eingeblendet und Metzger und Bürklin kamen zu Wort.

Mit einem derartigen Andrang hatte kaum einer gerechnet, in aller Eile mussten noch Bänke aufgestellt werden, um im Wagenschopf Platz für alle Interessierten zu bieten. Der Film gab Einblicke in die Arbeit von Bürklin, der die Tradition der alten Schwarzwälder Glasbläserkunst fortsetzt. Stimmungsvolle Detailaufnahmen, untermalt von Musik des serbischen Komponisten Alexander Zavisin, schlugen die Zuschauer in ihren Bann. Und Bürklin zeigte auf, was ihn das Glas gelehrt hatte: Durchhalten, denn anfangs gibt es viel zu üben und selbst zäh zu sein wie das flüssiges Glas. Und wie beim Glasmachen benötige manches im Leben Zeit, es gelte aber auch, schnelle Entscheidungen zu treffen. „Ich schaffe das Schöne, letztlich das Nutzlose“ sagt Bürklin in dem Film. Aber auch das Schaffen von Schönem, von Dingen, die Auge und Seele guttäten und Kreativität seien für Menschen etwas Wichtiges, gerade in der heutigen Welt, die extrem auf Leistung geeicht sei. Und so ist auch das „nutzlos“ in dem Titel des Films als Provokation gegen die Leistungsgesellschaft gemeint, sagte Bürklin später in der Diskussion mit den Zuschauern und erläuterte zudem, dass „Glaspuster“ die skandinavische Berufsbezeichnung für Glasbläser ist.

Filmemacher Holger Metzger wies auf den Unterschied in der Darbietung von Informationen hin. Wenn man die Informationen in eine Geschichte verpacke, gebe dies den Menschen die Möglichkeit, sich einzufühlen. Der Zuschauer könne durch die Art der Darstellung nachvollziehen, wie wichtig seine Tätigkeit für Bürklin sei, zeigte er im konkreten Fall auf.

Viel Lob für Film

Der Film wurde inzwischen auf mehreren Kurzfilmfestivals in aller Welt gezeigt, es gab etliche lobende Erwähnungen und zwei erste Plätze, unter anderem beim Toronto Documentary Feature and Short Film Festival. Das Feedback eines Jurymitgliedes und mehrerer Zuschauer wurde an diesem Abend eingespielt. „Wunderschöne Gedanken über das Leben, das menschliche Dasein. Das Glas beleuchtet unsere Zerbrechlichkeit“, hieß es. Als wichtig wurde zudem erachtet die Erschaffung von Einzigartigem, die neue Perspektiven schaffe. Und die Arbeit von Bürklin sei alles andere als nutzlos, denn es gehe um innere Abläufe. „Der Film involviert direkt in das Geschehen und schafft eine emotionale Verbindung“ – eine Aussage, die Metzgers Worte eindrücklich bestätigte.

Nicht nur die Zuschauer in Toronto, sondern auch das Publikum im Klausenhof war sich einig über den Kurzfilm: „Hervorragend“, brachte es ein Zuschauer anschließend auf den Punkt. Es müsse nicht alles einen Nutzen haben, wichtig sei, sich daran zu freuen, hatte ein Zuschauer zuvor im Rahmen der Diskussion gesagt. Und ein anderer erklärte, er könne nun der Leistungsgesellschaft gelassener gegenübertreten. Vielleicht müsse man das Wort nutzlos einfach nur anders aussprechen, nämlich „nutz los!“, hatte einer der Versammelten das letzte Wort.

Der Kurzfilm „Der nutzlose Glaspuster“ wird demnächst auf Youtube zu sehen sein, erste Eindrücke bietet bereits jetzt ein Trailer.