Herrischried – Über eine Spende der Sparkasse Hochrhein von 6438 Euro freuen sich zehn Vereine in Herrischried. Bei der Übergabe in der Aula der Gemeinschaftsschule in Herrischried bedankte sich Bürgermeister Christian Dröse für die Zuwendungen der Sparkasse Hochrhein und sagte: „Heute haben wir eine etwas größer Runde“. Hatte doch Gerhard Dannenberger seinen kompletten Kinderchor anlässlich des 20-jährigen Bestehens mitgebracht. Mit dem Beitrag „Singen ist eine coole Sache“ bedankte sich die junge coole Schar für die Berücksichtigung bei der Vergabe der Sparkasse. Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, freute sich über den gelungenen Auftritt. Martin Volz, Direktor Privatkunden, übergab die symbolischen Schecks und wollte von den Vereinsvertretern wissen, wofür sie das Geld verwenden wollen. Der EHC Herrischried wird die Spende für den Kauf einer Lautsprecheranlage in der Eishalle investieren und der FC in die Umrüstung der Flutlichtanlage. Der Aktive Hotzenwald will damit neue Pflanzen für das Wassertretbecken kaufen. Bei der Trachtenkapelle Herrischried fließt die Spende in die Beschaffung eines neuen Saxofons und in neue Vereinsjacken. Ähnliches passiert mit dem Geld bei der Trachtenkapelle Hogschür. Sie verwenden es beim Kauf von neuen Klarinetten und Trachten.

Der DRK First-Responder Arbeitskreis Herrischried wird damit ein neues Erste Hilfe Reanimationspuppenset kaufen. Der Gesangverein Eintracht Herrischried nutzt die Spende, um einen Ausflug des Kinderchors zum 20-jährigen Jubiläum ins Okidoki Kinderland in Lörrach zu finanzieren. Skiclub Hotzenwald hat seit einem Jahr wieder eine Turngruppe mit 70 Kinder und beabsichtigt den Kauf neuer Turngeräte und eines neuen Erste-Hilfe-Koffers. Der Förderverein Kindergarten Wespennest unterstützt damit die Anschaffung einer Sitzgruppe. Der Eislaufverein verwendet das Geld zur Erweiterung der Trainingszeiten und zur Finanzierung einer neuen Trainerin.