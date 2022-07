von Sigrid Schneidersaeckingen.redaktion@suedkurier.de

Voller Begeisterung starteten beim „1. Hotzenwälder Rollskitag mit Skiroller-Geschicklichkeits-Wettkampf“ am Sonntag um 10 Uhr 24 Kinder und Jugendliche in Herrischried, die zum Teil bis vom Kaiserstuhl her angereist sind. Auf den beiden Parkplätzen bei der Eishalle warteten auf zwei Rundstrecken verschiedene Stationen mit unterschiedlich schweren Geschicklichkeitsprüfungen auf die jungen Wintersportler.

Tagessiegerin und Siegerin der Kategorie U15 weiblich wurde Helen Wissler vom Ski-Club Bad Säckingen (links), Zweite in der Kategorie U15 wurde Annika Binkert vom Ski-Club Bad Säckingen. | Bild: Schneider, Sigrid

Angesprochen hat dieser Sommer-Wettkampf Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2008 bis 2013, die in den nordischen Disziplinen Langlauf oder Biathlon zu Hause sind. Tagessiegerin des zweiteiligen Sommerwettkampfs mit einer Zeit von 2:53,85 Minuten und Siegerin der Kategorie U15 weiblich wurde Helen Wissler vom Ski-Club Bad Säckingen, Marit Baur von der Skizunft Bernau erkämpfte sich den zweiten Platz im Tagessieg und Platz Eins in der Kategorie U13 weiblich mit einer Zeit von 2:59,45 Minuten.

„Der erste Teil soll eigentlich dazu beitragen, dass die Kinder Selbstvertrauen aufbauen und den zweiten Teil dann voller Kraft absolvieren können“, sagt Mathias Lorenz, der Schriftführer des Ski-Clubs Bad Säckingen. So ist im ersten Teil auch keine Zeitnahme erfolgt und bei den einzelnen Stationen standen Eltern, die die Sportlern eingewiesen und bewertet haben.

Im zweiten, größeren Teil ging es dann neben Geschicklichkeit auch um Schnelligkeit und die Rollskifahrer, ob klein oder groß, haben dabei alles gegeben. Ausgezeichnet mit Medaillen des Herrischrieder Glasmachermeisters Dirk Bürklin und einer Urkunde wurden 19 Sportler, die weiteren Teilnehmer nehmen eine Urkunde mit nach Hause.

„Wir freuen uns über die rege Beteiligung und das große Interesse an unserem Sport-Event, der in unserer Ski-Sport-Region einzigartig ist“, sagen die beiden Köpfe des Ski-Sport-Events Wolfgang Köchlin, Sportwart Biathlon im Ski-Club Bad Säckingen und im Skiclub-Hotzenwald, und Reinhard Lang, Sportwart Langlauf im Skliclub-Hotzenwald. Zwar habe man sich doch etwas mehr Teilnehmer gewünscht, aber durch die nahe Ferienzeit gäbe es momentan viele Parallelveranstaltungen an den Wochenenden, meinte Walter Freter, der Vorsitzende des Ski-Club Hotzenwald. Insgesamt aber sei man zufrieden mit der Organisation, dem Einsatz der Eltern der beiden ausrichtenden Vereine und der tollen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herrischried und dessen technischem Dienst, sagt er erfreut.