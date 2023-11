Die Eissporthalle ist bis Ende März geöffnet. Schon Anfang September wurde die Eisfläche über zwei Wochen hinweg kontinuierlich aufgebaut. Die rund 20 Kilometer Rohre wurden langsam auf minus 10 Grad Celsius gekühlt und der Boden weiß eingefärbt. „Dies ist notwendig, damit die eingefügten Linien auch zum Schluss schön zur Geltung kommen“, erläuterte Eismeister Hubert Matt die Vorgehensweise.

Laufhilfen jetzt auch für die Allerkleinsten

Er berichtete weiter: „Wir waren über den Sommer fleißig mit Sanierungs- und Wartungsarbeiten beschäftigt.“ Eine neue, energiesparende Lichtanlage wurde eingebaut, die Strafbank erneuert und umfangreiche Malerarbeiten erledigt. Im Maschinenraum wurde der große Heizungswärmetauscher gewechselt und vier Tage lang die komplette Kälteanlage von einer Fremdfirma gewartet. Das Sortiment an Laufhilfen wurde ergänzt. Zu den Eiswichteln und Pinguinen wurden sechs neue Schiebestühle für die Kleinsten angeschafft. Dazu hat der EHC Herrischried in Eigenarbeit auf den bestehenden Kabinen einen großen Lagerraum samt Treppe errichtet.

Geruchs- und lärmfrei: Der neue, elektrisch angetriebener, fünf Tonnen schwerer Brummer gleitet durchs Herrischrieder Eisstadion und hobelt, wäscht und glättet das Eis in einem Arbeitsgang. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Familien-Eisdisco und Stöckeln

„Die Kufen sind geschliffen, alle 15 Mitarbeiter mit Aushilfen sind an Bord und wir freuen uns auf eine erfolgreiche 43. Betriebssaison“, berichtete der sichtlich gut gelaunte Eismeister. Einmal im Monat findet wieder eine Familien-Eisdisco mit Light Show statt. Das bei Jungen und Mädchen beliebte Stöckeln mit bereitgestellten Eishockeyschlägern und einem besonders weichen Puck findet jeden Mittwoch ab 14 Uhr und freitags ab 19 Uhr auf einer abgesperrten Fläche statt.

Öffnungszeiten Die beliebte Eisdisco findet an fünf Terminen statt: 4. November, 2. Dezember, 27. Dezember, 3. Februar und am 2. März. Analog den Öffnungszeiten der vergangenen Jahre, öffnet das Eissporthalle Herrischried wie folgt: Montag Ruhetag; Dienstag bis Donnerstag 14 – 17:30 Uhr; Freitag 14 – 22 Uhr; Samstag 14 – 17:30 Uhr; Sonn-/Feiertag 17:30 Uhr. In den Weihnachtsferien von 24. Dezember bis 07. Januar gibt es verlängerte Öffnungszeiten. Mehr Infos im Internet: http://www.eishalle-herrischried.de

Kinder feiern an der Arktisbar Geburtstag

Kindergeburtstage können von Dienstag bis Sonntag nach rechtzeitiger Anmeldung in der bekannten Arktisbar gefeiert werden. Gegen eine kleine Gebühr stehen zum Ausleihen für die jüngsten Eisbenutzer wieder Laufhilfen wie Pinguine, Eiswichtel und neu kleine Schiebestühle zur Verfügung. Zu den Hallenöffnungstagen können auch das Schwimmbad und das Fürbuehni Restaurant besucht werden.

Gekonnt: Die Eis-Freestyler werden Mitte Januar ihre Kunst bei einem Cup unter Beweis stellen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Eis-Freestyler zeigen ihre Kunst

Den Höhepunkt der Saison bildet die Sonderveranstaltung am Wochenende 19. bis 21. Januar 2024. An jenem Freitag findet die Kinderparty statt, anschließend Disco. Am Samstag gibt es die Eisdisco „Nacht der Wölfe“, bei der Eis-Freestyler ihre Kunst bei einem Cup unter Beweis stellen. Mit dabei ist zum ersten Mal eine Gruppe aus Stuttgart. Das Programm rundet am Sonntag ein Familiennachmittag mit Bar, Glücksrad und Attraktionen ab.