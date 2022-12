von Hans-Jürgen Sackmann

Freilichtmuseum Klausenhof präsentierte sich bei herrlichstem Winterwetter und lockte zahlreiche Besucher an. Viele Aussteller hatten ihren Weg nach Großherrischwand gefunden, um ihre liebevoll selbst gemachten Handarbeiten feilzubieten.

Herrischried- Grossherrischwand Weihnachtsmarkt am Klausenhof in Herrischried- Grossherrischwand

„Vielleicht sogar dieses Jahr mit Schnee“, hofften die vielen Besucher des Weihnachtsmarktes im Freilichtmuseum Klausenhof. Sie wurden nicht enttäuscht. Das letzte strohgedeckte Hotzenhaus war in Schnee gehüllt und das ganze Areal des Freilichtmuseums war in eine wunderschöne Winterlandschaft getaucht.

Volles Haus: Ein dichtes Gedränge herrschte vor und im Wagenschopf, als die Kinder sich für ihren Auftritt fertigmachten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Es bildete sich im Eingangsbereich der Kasse ein kleiner Stau. Nicht um Eintritt zu bezahlen, sondern um einen Hot Aperol und einen Kinderpunsch zu ergattern. Eintritt kostete es natürlich keinen und auch keine Standgebühren wurden verlangt. „Man gibt auf Spendenbasis, was man denkt“, so die Leiterin des Klausenhofs, Britta Kaiser. In der Lindauer Säge gab es bei Evas Nähstube wunderschöne selbstgefertigte Kinderbekleidung. Das Backhaus war heute geschlossen. Es war zu kalt für den Teig am heutigen Tage.

Handgemacht: Die Weihnachtskrippe gehört einfach zu Weihnachten, so wie der geschmückte Baum. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Anders sah es in der Schmiede aus. Die Besucher waren dem Geruch von heißer Gulaschsuppe gefolgt. Im Schneegestöber herrschte am Eingang ein dichtes Gedränge. Im Innern servierte die Klasse 7b die köstlichen Suppen und der Loipenverein leckere Fleischkäsweckle. Der Andrang war groß, dass schon an frühen Nachmittag nur noch Gemüsesuppe offeriert werden konnte. Hunger musste niemand leiden, gab es doch eine Kaffeestube im Wagenschopf und auf der anderen Straßenseite beim Kindergarten Don Bosco süße Waffeln.

Mollig warm: Beim Werkstattbesuch konnten sich die Besucher aufwärmen und Dirk Bürklin bei seiner kunstvollen Arbeit beobachten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Froh waren die Händler, die ihre liebevoll in Handarbeit gefertigte Bastelarbeiten, Weihnachtsdeko, Schmuck und Handarbeiten im Klausenhof feilhielten. In den historischen Innenräumen musste man sich etwas ducken. Hier konnte man so manches ausgefallene Weihnachtsgeschenk finden wie die Wichtelmänner und Mäuse, aber auch wunderschöne Krippen gab es zu kaufen. Schwerer hatte es die Dame vom Bächlehof im Freien. Sie nahm es mit Humor und mit einem Lächeln, schüttelte immer wieder den vielen Schnee von ihren Tannenzweiggestecken. Die Kinder wurden etwas ungeduldig, lange mussten sie auf den Nikolaus waren. Da endlich war er zu vernehmen: Am Eingang der Lindauer Säge war er aufgetaucht und dort verteilte er mit Britta Kaiser die Kakaomänner an die kleinen Schleckmäuler.

Mächtiges Schneetreiben: Da schmeckte die heiße Gulaschsuppe und der Fleischkäsweck umso besser. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mollig warm war es in der Glaswerkstatt von Dirk Bürklin. Wer durchgefroren war, konnte sich beim Künstler aufwärmen und ihn bei der Arbeit beobachten. Ein noch dichteres Gedränge herrschte vor und im Wagenschopf, als die Kinder sich für ihren Auftritt fertigmachten. Unter der Leitung von Fenja Kling und Dagmar Keck begannen die jungen Musiker passend mit „Leise rieselt der Schnee“, bevor sie die vielen Zuhörer mit Weihnachtsliedern auf die kommenden besinnlichen Tage einstimmten.

Bevor die Markteilnehmer den Nachhauseweg antraten, unterhielt man sich noch angeregt auf dem schneebedeckten Gelände des Freiluftmuseums.