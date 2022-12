Herrischried 20. Dezember 2022, 14:00 Uhr Wie Herrischried künftig seine Gäste am Ortseingang empfangen will Die Hotzenwaldgemeinde will neue Begrüßungsschilder aufstellen. Der von Bürgermeister Dröse vorgestellte Entwurf stößt im Gemeinderat aber nicht nur auf Begeisterung.

So sieht ein Vorschlag der Gemeindeverwaltung Herrischried für neue Begrüßungsschilder an den Ortseingängen der Hotzenwaldgemeinde aus. In der Mitte haben Vereine und Gewerbe die Möglichkeit, zu werben. | Bild: Repro Andreas Böhm