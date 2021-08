1982: Die Gemeinde Herrischried wird 700 Jahre alt. Für Fridolin Lohr (1928 bis 2015) die passende Gelegenheit, das geweckte Interesse an der Geschichte Herrischrieds in neue Bahnen zu lenken. Lohr, ein zugezogener Lehrer, hat die Idee, einen Theaterverein zu gründen. Erfahrung in solchen Angelegenheiten hat er: 1970 ist er an der Gründung des Herrischrieder Verkehrsvereins beteiligt, ebenso an derjenigen des CDU-Ortsverbandes. Nach der Gemeindereform anfangs der 1970er-Jahre begleitet er die Gestaltung des Freizeitzentrums mit, und als Herrischried 700 Jahre alt wird, hat er die Idee, einen Theaterverein auf die Beine zu stellen.

1983: Eine Szene aus der ersten Aufführung „Herrischrieder Hochzeit“. Bildmitte: Margrit Eckert-Schneider als Braut. Bild: Archiv Freilichtbühne Klausenhof

Gedacht, getan: Im Herbst 1982 wird im Café Zumkeller eine Theatergruppe als Abteilung des Verkehrsvereins ins Leben gerufen. Im Band 2 der Herrischrieder Chronik wird der Vorgang so beschrieben: „Schon bald nach dem ersten Theaterstück merkte man, dass es organisatorisch besser wäre, einen eigenen Theaterverein zu gründen. Am 13. Oktober 1983 war es dann soweit: Im Liftstüble wurde die Festspielgemeinschaft Klausenhof gegründet und Fridolin Lohr zum Vorsitzenden gewählt.“ 1983/84 wird das erste Mundartstück aufgeführt: „Herrischrieder Hochzeit“, verfasst vom Hebelpreisträger Gerhard Jung. Ort der Aufführung: Der Klausenhof in Großherrischwand, ein im 15. Jahrhundert errichtetes Gebäude, das 1979/80 vor dem Verfall gerettet wird. Dessen Vorplatz dient heute noch als Aufführungsort.

Auftritte in Anfangszeit

Was sich auch nicht geändert hat: Im Fokus der Theaterstücke steht die Geschichte der Region Südschwarzwald, insbesondere des Hotzenwalds. In den Anfangstagen sind, unter anderem, Margrit Eckert-Schneider, Helmut Eckert, Hubert Matt, Eugen Ückert, Franz Albiez und Günter Kaiser dabei. Als Fridolin Lohr Akteure für ein Theaterstück suchte, „habe ich mich sofort angesprochen gefühlt“, blickt Margrit Eckert-Schneider, später langjährige Vorsitzende der Freilichtbühne Klausenhof, zurück. Sie sei eigentlich eher scheu und zurückhaltend, beschreibt sie sich selbst, „aber im Theater ist es eher das Gegenteil“. Bei der ersten Aufführung spielte sie die Braut. „Ich habe, mit einer Ausnahme, immer mitgemacht“, berichtet sie. „Herrischrieder Hochzeit“ war zuerst Hochdeutsch geschrieben.

2009: Helmut Eckert, unter der Plane, mit Christian Lueg, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Freilichtbühne Klausenhof. Eine Szene aus „Erna Döbele“.

Doch Franz Albiez, erinnert sich Margrit Eckert-Schneider, intervenierte: So könne man das nicht machen, man müsse alemannisch sprechen, forderte er. „Das ist geblieben“, sagt Margrit Eckert-Schneider, „Alemannisch hat den Stempel aufgedrückt“. Auf „Herrischrieder Hochzeit“ folgte 1985 und 1986 das Stück „Ein Schatz im Hotzenwald“, 1987 und 1988 „Gueti alti Zit“, beide von Gerhard Jung. Sein letztes Stück für die Freilichtbühne Klausenhof heißt „Dichter und Heidewiib“. Aber Gerhard Jung konnte 1998 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wie bisher selbst Regie führen. Günther Weber übernahm diese Aufgabe. Wenige Monate vor der Premiere starb Gerhard Jung. Sein letztes Stück konnte er nicht mehr sehen. An ihn erinnert der „Gerhard-Jung-Platz“ vor dem Klausenhof. 2001 kam Markus Manfred Jung, der Sohn von Gerhard Jung, ins Spiel. Mit seinem Stück „Verena Enderlin“ trat er in die Fußstapfen seines Vaters.

Freilichtbühne Die Freilichtbühne Klausenhof, 1983 als Festspielgemeinschaft Klausenhof gegründet, hat seither rund ein Dutzend Stücke aufgeführt, unter anderem Herrischrieder Hochzeit, Ein Schatz im Hotzenwald, Gueti alti Zit, Morgen kommt der Schwed, Gugelfuhr, Dichter und Heidewiib, Verena Enderlin, Salpeterer Hans, Erna Döbele, Hintrem Mond, Strom. Internet: www.freilichtbuehne-klausenhof.de

Die Aufführungen der Freilichtbühne Klausenhof haben immer einen historischen Hintergrund. Aber: „Es sind zeitlose Geschichten“, findet Yvonne Fischer-Lueg, seit 2012 Vorsitzende des Vereins. Die Geschichten würden zwar in bestimmten Epochen handeln, doch eigentlich gehe es darum, so Yvonne Fischer-Lueg, „zu zeigen, wie die Menschen hier sind und wie ihre Geschichte ist“. Deshalb richtete Markus Manfred Jung für die Spielzeit 2012/13 den Blick in die Neuzeit: Nach der schweren Kost von „Erna Döbele – Mut der Verzweiflung“ lieferte er „Hintrem Mond“, ein humorvolles Stück, das 1969 handelt.

Yvonne Fischer-Lueg 2009 an der Aufführung von „Erna Döbele“, rechts Otto Spitz.

Die Probleme und Ideen der Jugend, die Konflikte mit den Älteren waren das Thema der Geschichte, die Jung clever in die auch im Hotzenwald spürbaren politischen Umbrüche integrierte. Das Publikum jedenfalls fühlte sich in seine Jugend oder Kindheit zurückversetzt. 2018/19 gelangte eine zukunftsweisende industrielle Entwicklung ins Programm der Freilichtbühne Klausenhof, manifestiert im Stück „Strom – wie der Strom auf den Wald kam.“ Es rückte die Elektrifizierung des Hotzenwalds in den Fokus. Dann kam Corona, die Tätigkeit der Freilichtbühne Klausenhof ruhte fortan. Und jetzt? Für 2022 ist eine Wiederholung von „Verena Enderlin“ angedacht, derweil Markus Manfred Jung ein neues Stück verfasst. „Es könnte wieder etwas aus der neueren Zeit sein“, verrät Yvonne Fischer-Lueg, „wie Hintrem Mond, nur noch moderner“.

Markus Manfred Jung | Bild: privat

