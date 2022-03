von sk

Zur Serie von fünf Motorradunfällen am Wochenende im Landkreis Waldshut – drei davon im Hotzenwald und im Wehratal – kam am Montag ein weiterer hinzu. Ein 19-Jähriger kam am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 6533 bei Herrischried-Mühle von der Straße ab. Er war laut Polizei nach einer langen Linkskurve von der Fahrbahn geraten. In der angrenzenden Wiese kam er zu Fall. Der junge Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wo er zur Überwachung über Nacht bleiben musste. Wenn überhaupt dürfte er sich keine allzu schweren Verletzungen zugezogen haben. Nur am Motorrad wurde ein Sachschaden von rund 2500 Euro verursacht.

Sitzgruppe bei Sporthalle Seeboden brennt

In Wehr brannte am Montagabend eine Sitzgruppe vor der Sporthalle Seeboden. Kurz vor 22 Uhr war das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden, teilt die Polizei mit. Es standen ein Tisch und zwei Sitzbänke in Flammen. Eine Gefahr für das Gebäude dürfte nicht bestanden haben. Die Gruppensitzbank wurde komplett zerstört, der darunter befindliche Boden und ein Mülleimer wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung scheint wahrscheinlich. Der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.