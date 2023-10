Glücklich über die positive Entwicklung der Sozialen Börse/Nachbarschaftshilfe Hotzenwald und der Style-Apotheke in Görwihl als jüngstes Projekt des Caritativen Fördervereins Hotzenwald St. Wendelinus zeigte sich der Vereins-Vorsitzende Johannes Herrmann bei der Hauptversammlung im Herrischrieder Pfarrsaal. „Die Soziale Börse trägt sich seit der Beitragserhöhung im Jahr 2019 selbst und die Style-Apotheke hat sich zu einem wahren Renner entwickelt, wird sehr gut angenommen und trägt sich ebenfalls selbst“, berichtet Herrmann hocherfreut.

Durch die zuverlässige Beratung eines Wirtschaftsberaters sei der Verein ebenfalls in besten Händen und könne sich als durch eine stabile Gesamtfinanz weiteren Projekten zuwenden – aber immer zweckgebunden und nicht in Konkurrenz zu Anbietern aus der freien Wirtschaft. „Wir fördern soziale Projekte, gerne Ideen rund um Selbsthilfegruppen oder Ähnliches. Jede Idee aus dem sozialen Feld ist willkommen und wir prüfen alle Anfragen, ob die Konzepte wirklich passen“, sagt Herrmann.

Neben der Sozialen Börse und der Style Apotheke konnten sich durch die Unterstützung des Vereins das „Trauercafé“ in Herrischried und die Mittagstische für Senioren in Herrischried und Rickenbach etablieren. „Die ehrenamtlich geleiteten Mittagstische sind inzwischen fester Bestandteil des Gemeindelebens und für viele Menschen unverzichtbar geworden“, schildert Herrmann. Hier werden einmal pro Woche Mittagstische für Senioren angeboten zum gemeinsamen Essen, zum Treffen und Plaudern. Das Trauercafé, das einmal pro Monat angeboten werde, wäre zwar nicht so gut besucht, aber für die die kämen unverzichtbar und kostbar, schildert Diakon Günter Kaiser, der als Delegierter der Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald, Teil des Vorstandsteams des Vereins ist.

Voller Freude berichtet Monika Gerspacher als stellvertretende Vorsitzende von den Erfolgen Mustafas, eines Jugendlichen, der als Flüchtling nach Engelschwand kam und der durch die Hilfe der Sozialen Börse Deutsch lernen konnte. Inzwischen habe er eine Ausbildung abgeschlossen. „Auch solche Fälle unterstützen wir. Hier haben wir die Kosten für den Sprachunterricht, den ein Student im Rahmen der Nachbarschaftshilfe gegeben hatte, aufgefangen“, erzählt Gerspacher.

Wahlen des gesamten Vorstands bestätigten an diesem Abend den Stand der Dinge. Erster Vorsitzender bleibt Johannes Herrmann, stellvertretende Vorsitzende bleibt Monika Gerspacher. Weiterhin in ihren Ämtern bleiben tätig: Schriftführer Hans-Jürgen Sackmann, die Kassiererin Anna Koch und die Beisitzer Manfred Krüger und Johannes Schneider. Als Delegierter der der Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald bleibt Günter Kaiser im Amt.