von sk

Die Reihe zeitgenössischer Musik „Concepts Of Doing“ geht weiter. Zwei Konzerte schließen sich dem erfolgreichen Musiksommer an, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung. Ein Konzert mit zeitgenössischer Improvisation in der Reihe „Concepts Of Doing“ in außergewöhnlicher Besetzung erwartet die Gäste demnach am Samstag, 12. September, um 20 Uhr in der Rotmooshalle in Herrischried.

Eintritt und Anmeldung Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail (festivalherrischried@gmail.com). Der Eintritt kostet jeweils regulär 15 Euro und ermäßigt 10 Euro Weitere Informationen finden Sie hier

Mit der Sängerin Lauren Newton, dem virtuosen CDJ (digitaler DJ) eRikm, dem Perkussionisten Roger Turner sowie Michel Doneda und Alexander Frangenheim kommen fünf herausragende Musiker zu einer Improvisation und Erstbegegnung zusammen. Frei improvisierte Musik lebe vom Neuen und dem sich gegenseitig Überraschen und Herausfordern. Diese Musiker bringen Idee, Forschheit, subtiles Hören und vielschichtige Bewegung im musikalischen Agieren auf die Bühne. Die Ankündigung verspricht ein klangfreudiges und spannendes Konzert.

Tags darauf schließt sich am Sonntag, 13. September, um 11 Uhr ein Matinee-Konzert in der Reihe „Concepts Of Doing“ mit Solomusiken moderner Komponisten, ebenfalls in der Rotmooshalle in Herrischried an. Auf dem Programm der Matinee stehen Klassiker der amerikanischen Minimal Music und Aleatorik aus den 1960er Jahren sowie neuere Kompositionen für Posaune aus Deutschland.

Der Pianist Sebastian Berweck spielt die Musik zweier Klassiker der amerikanischen Kompositionskunst: Terry Riley, der zu den einflussreichsten Vertretern der Minimal Music gehört, und John Cage, der mit der Entwicklung von präpariertem Klavier und Alestorik, dem Einbeziehen von Zufallsoperationen in die Komposition, den amerikanischen Kontrapunkt zur europäischen Komponisten-Avantgarde seiner Zeit begründete. Dem gegenüber stehen in dem von Andrew Digby gespielten Programm Werke in Deutschland lebender Komponisten der vergangenen 30 Jahre. Robin Hoffman, Cornelius Schwehr, Peter Ablinger und Martin Bergande gehören zum Kanon aktuellen deutschen Musikschaffens.