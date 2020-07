von Peter Koch

Ilse Kohlbrenner gibt nach 18 bewegenden Jahren den Vorsitz des Akkordeonorchesters Herrischried ab. Bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitag im „Herrischrieder Hof“ wurde Johanna Munko, die das Amt schon früher einmal innehatte, zur Vorsitzenden gewählt. Kohlbrenner, die von Dirigentin Priska Herzog, von Verena Jehle, als Vertreterin des Orchesters und der neuen Vorsitzenden Johanna Munko mit Blumen und Dankesreden aus dem Amt verabschiedet wurde, war sichtlich bewegt und erklärte, dass sie in diesen 18 Jahren viel über ihre eigenen Schwächen und Stärken gelernt hätte und ihr bewusst geworden sei, wie wichtig es ist sich auf Mitstreiter verlassen zu können.

Herrischried Wer neuer Bürgermeister wird, entscheidet sich erst in zwei Wochen am 2. August Das könnte Sie auch interessieren

Als einen ihrer letzten Amtshandlungen ehrte sie Walter Kohlbrenner für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein. Da der Jubilar an diesem Abend nicht vor Ort sein konnte, übernahm sein Sohn und Co-Dirigent des Orchesters, Christoph Kohlbrenner, die Urkunde stellvertretend. Der Vertreter des Deutschen Harmonika Verbandes Dietmar Frick ehrte anschließend Anita Strittmatter mit der silbernen DHV-Nadel für zehnjährige aktive Mitgliedschaft und die neue Vorsitzende Johanna Munko mit der goldenen Nadel für 30 Jahre.

Herrischried Stimmen zur Bürgermeisterwahl: Das sagen die Kandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Dirigentin Priska Herzog dankte den Spielern für ihren Einsatz und hob in ihrer Ansprache das Konzert im Schlosspark Bad Säckingen als einen der Höhepunkte hervor. Leider traf der Lockdown auch die Konzerte des Akkordeonorchesters, so dass ein sorgsam einstudiertes Konzert, in dem unter anderem das Stück „Bohemian Rapsody“ der Band Queen interpretiert werden sollte, nicht mehr stattfinden konnte. Als Ilse Kohlbrenner gegen Ende des Abends die Vorschau auf das Jahr 2020 gab, war sie ernüchtert.

Akkordeonorchester Vorsitzende des Akkordeonorchesters Herrischried ist Johanna Munko (Telefon 07753/97 73 66, per E-Mail (munkojohanna@gmail.com), stellvertretender Vorsitzender ist Gerd Baumann, Kassiererin Edeltraud Bannholzer, Dirigentin Priska Herzog aus Möhlin (Schweiz) und Jugendleiterin Hildegard Rieger aus Hogschür.

Viele Spielorte, die sie angefragt hatte, hätten bisher keine abschließenden Antworten gegeben oder gar nicht reagiert. Lediglich aus Todtmoos sei einiges Interesse vermeldet worden, jedoch sei die Vorfreude auf einen Auftritt recht schnell verflogen, nachdem sie die umfangreichen Auflagen erhalten hatte. Unter diesen Umständen, so Kohlbrenner, hätten der stellvertretende Vorsitzende Gerd Baumann und sie entschieden, vorerst keinen Auftritt zu planen.