von Charlotte Fröse

Etliche Wasserrohrbrüche auf einem Teilstück der Wasserversorgung in Obergebisbach sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die Leitungen in diesem Bereich in einem schlechten Zustand sind. Durch die Rohrbrüche kommt es zudem zu hohen Wasserverlusten. Ein Austausch der rund 130 Meter langen Leitung zwischen dem Hochbehälter Niedergebisbach und dem Ortsteil Obergebisbach ist deshalb zwingend geboten. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in einer Höhe von circa 13.000 Euro.

Der Gemeinderat sah diese Notwendigkeit genauso und gab in der Sitzung am Montagabend einstimmig sein Votum ab, eine Ausschreibung zur Auswechslung der Wasserleitung auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen.