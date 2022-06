Herrischried vor 15 Stunden Was machen Skifahrer im Sommer? Sie strampeln für ihre Gemeinde beim landkreisweiten Stadtradeln Der Auftakt für die Aktion Stadtradeln im Landkreis Waldshut findet dieses Jahr in Herrischried ein. Der Skiclub Hotzenwald radelt mit Landrat Martin Kistler eine Runde um Herrischried.

21 Tage lang so viele Kilometer per Velo sammeln wie möglich – so heißt es beim Stadtradeln 2022 auch für das Team des Skiclubs Hotzenwald mit Alice Schnepel und Walter Freter. Auftakt für die Aktion im Landkreis ist in Herrischried am Samstag, 18. Juni, am Stehlesee. | Bild: Schneider, Sigrid