Gegen die Betreiberin eines Gestüts in Herrischried liegen aktuell schwere Vorwürfe vor. Über Wochen soll sie ihre Pferde überwiegend in Boxen gehalten haben. Wie das Landratsamt bestätigt, liegen in diesem Fall „mehrfache schwere Verstöße gegen den Tierschutz“ vor, die das Veterinäramt bei Kontrollen feststellte. Am 10. Juni kam es auf dem Hof in Herrischried deshalb zu einem Großeinsatz, bei dem die Tiere von dem Hof geholt wurden, wie das Landratsamt in einer Mitteilung mitteilt.

Hochrhein Verstoß gegen artgerechte Haltung: Polizei und Veterinäramt retten sieben Hundewelpen Das könnte Sie auch interessieren

„Das Veterinäramt hatte im April ein Pferdehaltungsverbot gegen die Besitzerin verfügt und die Auflösung des Bestandes angeordnet. Dieser Anordnung war die Pferdehalterin nicht nachgekommen“, heißt es wörtlich in der Mitteilung der Behörde. Mehrfach habe das Veterinäramt bei Kontrollen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt.

Kreis Waldshut Hunderte Hühner leben zwischen Kot und Kadavern: Amtsgericht verurteilt Landwirt aus dem Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Ein Tier starb auf dem Hof

Das Landratsamt rechtfertigt die Wegnahme als Mittel, „wenn alle Maßnahmen ausgeschöpft sind und keine Verbesserung eintritt“. Über längere Zeit seien die Tiere vernachlässigt worden und litten unter fehlender Versorgung, so das Landratsamt. Ein Tier sei sogar gestorben. Die Behörde schreibt weiter: „Aufgrund der weiterhin bestehenden akuten Gefährdungslage mussten die Tiere in einer einzigen Aktion verladen und tierschutzkonform untergebracht werden.“

Hochrhein Tote Tiere im Stall und ein Jungrind, das eingeschläfert werden muss: Was dies für den Landwirt und die weiteren Tiere bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

Falsche Darstellung in sozialen Medien

Das Landratsamt wehrt sich derweil gegen falsche Darstellungen in sozialen Medien, wonach die Verladung der Tiere unverhältnismäßig gewesen sei. Für das Verladen der Tiere seien Fachleute des Veterinäramtes, die Polizei und ein Spezialist für Tiertransporte vor Ort gewesen.

Wie das Landratsamt bestätigt, habe es beim Verladen der Pferde Probleme gegeben. Durch die lange Zeit, die die Pferde überwiegend in ihren Boxen verbracht hätten, seien diese verstört gewesen. Ein Pferd sei daraufhin aggressiv geworden.

„Die Situation war für die beteiligten Menschen gefährlich. Die bereits im Transporter befindlichen Tiere wurden unruhig. Die Dauer dieser Stresssituation musste möglichst kurz gehalten werden“, erklärt das Amt. Die Tiere seien deshalb mit einem Beruhigungsmittel sediert worden. Auch ein sogenannter Reisigbesen sei bei einem Pferd zum Einsatz gekommen, weil die Tiere, die bereits in den Lkw verladen wurden, bereits unruhig wurden. Die Tiere seien aber zu jederzeit tierärztlich betreut gewesen.

Kreis Waldshut Schweine und Rinder stehen in Fäkalien und werden mit Schüssen betäubt: Tierquälerei bei Schlachtung in einem Betrieb im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Betreiberin weist Vorwürfe zurück

Auf Anfrage des SÜDKURIER weist die Betreiberin des Gestüts die Vorwürfe zurück und bezeichnet diese als eine „dreiste Lüge“. So hätten die Tiere regelmäßig ihren Freilauf bekommen, sowohl in einer Bewegungshalle als auch im Freien auf der Weide. Außerdem bezeichnet sie die Wegnahme der Tiere als illegal. Sie möchte nun gerichtlich gegen die Wegnahme der Pferde vorgehen.