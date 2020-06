von Charlotte Fröse

Die Wahl um den Posten des Herrischrieder Bürgermeisters am 19. Juli rückt näher. Trotz Beschränkungen, welche durch die Corona-Pandemie bestehen, wird es eine öffentliche Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten geben. Sie wird am Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Rotmooshalle stattfinden. Allerdings sind wegen der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften nur 66 Personen zur Veranstaltung zugelassen.

„Damit wir die Abstandsregeln einhalten können, stehen in der Rotmooshalle nur Plätze für 66 Personen zur Verfügung“, berichtete Bürgermeister Christof Berger in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Vorrangig sollen nur Herrischrieder Bürger zur öffentlichen Vorstellung Zugang bekommen. Voraussichtlich wird der Einlass zur Veranstaltung über eine Anmeldung an die Verwaltung geregelt werden. Noch nicht geklärt wurde, wie entschieden wird, wer die Veranstaltung besuchen kann, falls sich mehr Personen als zugelassen anmelden. Die Entscheidung darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Gemeinderäte stimmten dem einhellig zu.

66 Plätze sind nicht gerade viel, vor allem wenn die Personen abgezogen werden, die selbstredend, wie etwa die Gemeinderäte, anwesend sein werden, fand Gemeinderätin Nicole Allgaier (CDU). Sie brachte den Vorschlag ein, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Veranstaltung möglicherweise per Live-Stream im Internet übertragen werden könnte, damit mehr Personen sich ein Bild von den Kandidaten und ihren Programmen machen könnten. Zudem regte Nicole Allgaier an, die Aufzeichnung der Vorstellung auf der Homepage der Gemeinde einzustellen, damit sie auch später noch abrufbar sei.

Bürgermeister Christof Berger betonte, dass man dies gerne so machen könnte, allerdings stellte er die Frage in den Raum, wie das technisch funktionieren könnte. Die Machbarkeit möchte er prüfen lassen. Grünen-Gemeinderat Ulrich Gottschalk schlug vor, an einem Tag drei Vorstellungsrunden nacheinander abzuhalten, so könnten mehr Personen die Kandidaten kennenlernen. Da dies allerdings zu einem erhöhten Reinigungsaufwand zwischen den Veranstaltungen führen würde, wurde der Vorschlag fallengelassen. Für die Kandidaten biete sich zudem die Gelegenheit, sich im privaten Rahmen zu präsentieren, auch wenn in den Gaststätten derzeit eher ein begrenztes Potential an Plätzen bestehe, erläuterte Bürgermeister Berger.

Bürgermeisterwahl Wahltag (Hauptwahl) ist der 19. Juli, eine Nachwahl könnte am 2. August stattfinden. Die Wahl wird zwischen 8 und 18 Uhr durchgeführt. Einziges Lokal zur Urnenwahl wird die Rotmooshalle sein. Eine Briefwahl ist möglich.

Die Herrischrieder Gemeinderäte Christian Dröse (CDU) und Manfred Krüger (FW) sind bis zum jetzigen Datum die einzigen Bewerber um den Posten des Bürgermeisters. Die Bewerbungsfrist endet jedoch erst am Montag, 22. Juni, um 18 Uhr. Der Gemeindewahlausschuss tagt an diesem Tag ab 18 Uhr in der Rotmooshalle. Er wird die Wählbarkeit der Bewerber prüfen und die Reihenfolge der Bewerbungen auslosen. Ebenfalls nach dem Bewerbungsende sollen die Details zur Durchführung der Veranstaltung zur öffentlichen Vorstellung entschieden werden. Wie diese aussehen könnten, hängt auch von der Anzahl der Bewerber ab.

Einstimmig entschieden die Gemeinderäte, dass die Eingruppierung des kommenden Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe A15 erfolgen soll.