von Jonathan Niedermaier

22 Neugeborene mit 22 unterschiedlichen Vornamen, das hat selbst Tamara Sibold, zuständig im Rathaus Herrischried für die Zahlen des Standesamts, überrascht: „Beim Erstellen dieser Statistik hat mich verwundert, dass von den 22 Babys alle unterschiedliche Vornamen bekommen haben. Ich glaube, das kommt nicht so oft vor.“

Von Ava Mae bis Thore Emilian So heißen die 2022 geborenen Herrischrieder Kinder Ava Mae, Ben, Dennis, Elea Leonie, Elly, Emilia Marie, Emelie-Sophie, Frieda, Irha, Ismail Enrique Andreas, Joris, Leni, Leo Gabriel, Leon Paul, Mila Lynn, Nathan, Nico Ernst, Nora, Raif, Robin, Thilo, Thore Emilian.

In Herrischried wurden 2022 keine Geburten beurkundet, da dort kein Krankenhaus und keine Geburtenklinik existiert, Hausgeburten kamen keine vor. Bei den 22 Geburten welche das Einwohnermeldeamt verzeichnet hat, handelte es sich ausnahmslos um Geburten außerhalb der Gemeinde, welche nachträglich gemeldet wurden.

Weniger Sterbefälle als im Vorjahr

Sibold ist froh darüber, „dass die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zum letzten Jahr zurückgegangen ist und wir dieses Jahr unter 100 geblieben sind“. 2021 waren 113 Sterbefälle in Herrischried vermelden worden, 2022 unterschritt Herrischried die dreistellige Marke an Todesfällen mit 91, 46 der Toten waren männlich und 45 weiblich. 2020 lag die Zahl der Sterbefälle mit 94 ebenfalls unter 100.

Die Gemeinde kann einen leichten Zuwachs an Einwohnern auf 2715 verzeichnen, davon 1350 männlich und 1365 weiblich. 2021 lebten 2683 Menschen in Herrischried. Unter 18 Jahre waren 459 Personen, von diesen 219 weiblich und 240 männlich. Gestiegen ist die Zahl der Zuzüge: von 235 in 2021 auf 291 Menschen in 2022. Die Zahl der Weggezogenen blieb mit 174 etwa auf Vorjahresniveau (172).

Sechs Eheschließungen mehr als 2021

Einen Anstieg von 46,15 Prozent zum Vorjahresvergleich gab es bei den Eheschließungen: 19 Paare traten 2022 zur Trauung vor das Standesamt. Das sind sechs mehr als im vorherigen Jahr. Elf Brautpaare kamen von außerhalb – auch dies ist ein starker Anstieg: Letztes Jahr waren es noch sechs Frischvermählte. Ein gleichgeschlechtliches Paar gab sich 2022 das Ja-Wort.

2022 kam es in Herrischried zu deutlich mehr Kirchenaustritten: 26 Menschen (18 katholisch und 8 evangelisch) entschieden sich, ihre Glaubensgemeinschaft zu verlassen. 2021 waren dies noch 14 und 2020 16.