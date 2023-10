Herrischried – Die Rotmooshalle in Herrischried platzte am Sonntag aus allen Nähten. Angekündigt war zum XXL-Brägelfest der Trachtenkapelle Herrischried ein feiner Gaumenschmaus aus sage und schreibe 400 Kilogramm frisch zubereiteten Kartoffeln. Dazu gab es Geschnetzeltes oder Wildgulasch. Dieses Vergnügen lockte wieder viele hungrige Gäste nach Herrischried. Aber deftige Genüsse sind ja bekanntermaßen nicht alles. Also kamen auch die Schleckermäuler und Liebhaber süßer Verführungen bei dem reichhaltigen Angebot von selbst gemachten Torten und Kuchen auf ihre Kosten. Doch das war nicht alles. Auch musikalisch war sehr viel geboten. So spielte der Musikverein Mühlhausen aus dem Hegau beschwingt auf und sorgte beim Abschied mit der Slavonicka Polka seitens der begeisterten Festbesucher für tobenden Applaus.