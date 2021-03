von Peter Koch

Der Gewerbeverein Herrischried plant ein Frühlingsfest mit Gewerbeschau am 16. Mai dieses Jahres, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Eine Neuerung in diesem Jahr wird eine gezielte Jobinfoveranstaltung der Betriebe des Hotzenwaldes sein. Der Verein möchte damit an die erfolgreiche Startveranstaltung in 2019 anknüpfen, bei der 40 Stände von Gewerbetreibenden, Vereinen, Parteien und Einrichtungen die Besucher auf dem Dorfplatz und der Schachenbühlstraße empfingen.

Möglicher Ausweichtermin

Im vergangenen Jahr ließ der Verein die zweite Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie schweren Herzens fallen. Nun wagen sich die Verantwortlichen, trotz der Unwägbarkeiten, an die Planung für das aktuelle Jahr. Für den Fall, dass der Termin aufgrund der pandemischen Entwicklung nicht gehalten werden kann, ist schon jetzt der 4. Juli als Ausweichtermin vorgesehen.

Um die Organisation zu erleichtern, bittet der Vorstand des Gewerbevereins um frühzeitige Anmeldung. Die Standgebühr für Nichtmitglieder beträgt 30 Euro. Ausdrücklich können sich auch Gewerbetreibende und Institutionen aus Rickenbach und Görwihl für einen Stand anmelden.

Der Gewerbeverein Der Gewerbeverein Herrischried vertritt die Interessen der Gewerbetreibenden und hat aktuell 30 Mitgliedsbetriebe. Darunter auch Betriebe aus Rickenbach und Görwihl. Vorsitzende ist Victoria Gerspach. Anmeldungen zur Veranstaltung oder Fragen zu sonstigen Themen werden unter der Telefonnummer 07764/933788 oder per E-Mail (gewerbeverein.herrischried@gmx.de) entgegengenommen. Weitere Informationen im Internet (www.gewerbeverein-herrischried.de).

„Arbeiten und Ausbildung auf dem Wald“ ist in diesem Jahr eine Neuerung bei der Gewerbeschau. Arbeitgeber, die offene Stellen oder Ausbildungsplätze zu vergeben haben, werden an einer Örtlichkeit zusammengefasst und können gemeinsam, in einer Art Jobbörse, ihren Betrieb und ihre vakanten Stellen vorstellen. Begleitend dazu werden die Organisatoren der Veranstaltung einen Flyer mit den gesammelten Jobinfos bereitstellen. Schon jetzt können einige offene Stellen über die Website des Vereins gefunden werden.

Da in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen des Vereins gefeiert wird, möchte der Gewerbeverein, als Zeichen seiner Verbundenheit zu Herrischried, das Beet im Kreisel vor dem Dorfplatz und den Le-Castellet-Platz selber durch Bepflanzungen verschönern.