von Maria Schlageter

Zwei sind noch dabei, einer ist definitiv raus: Wie Vito Doria auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt hat, wird er nicht mehr für das Herrischrieder Bürgermeisteramt kandidieren. „Diese Entscheidung habe ich aus privaten Gründen getroffen“, sagte Doria, der nicht weiter darauf eingehen wollte. Somit verliert der zweite Wahlkampf um den Bürgermeisterposten ein Gesicht, das vor allem aus dem politischen Leben in Wehr bekannt ist. Dort sitzt Doria als Mitglied der Grünen-Fraktionen am Gemeinderatstisch. Bereits in der Woche vor der wegweisenden Gemeinderatssitzung vom 11. Mai, als über den Wahltermin abgestimmt wurde, habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, teilte Doria mit.

Unentschlossen zeigte sich hingegen der vierte im Bunde, Jörg-Michael Bähr. Er zeigte sich auf die Nachfrage dieser Tageszeitung hin überrascht, dass die Bewerbungsfrist schon seit dem vergangenen Samstag laufe. „Ich weiß es noch nicht, ob ich wieder kandidiere“, sagte Bähr. Er sei davon ausgegangen, dass die Bewerbungsphase erst nach dem offiziellen Ausschreiben der Stelle starte. „Und meines Erachtens wird das erst am kommenden Freitag passieren.“

Im Laufe der kommenden Woche wolle er über eine mögliche zweite Kandidatur entscheiden. Vollkommen abgeneigt scheint er davon jedenfalls nicht zu sein: „Ich war bereits im Februar im Wahlkampf unterwegs und habe diesbezüglich schon einen relativ großen Vorsprung. Ich rechne mir durchaus Chancen aus“, gab Bähr zu verstehen, der in der ersten Runde der einzige völlig ortsfremde Bewerber war.

Dennoch sei die Situation jetzt eine andere als noch im Frühjahr. „Es sind ein paar Faktoren dazugekommen, die in meine Entscheidung mit reinspielen und die ich für mich zusammentragen muss“, erläuterte Bähr sein Zögern. Was das für ihn und seine Bewerbung konkret bedeutet, wollte er jedoch im Gespräch noch nicht mitteilen.

Zum Hintergrund

Die Bürgermeisterwahl in Herrischried hätte am 26. April stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Epidemie jedoch auf den 29. Juli verschoben. Bei der damaligen Bewerbungsphase hatten sich neben Vito Doria und Jörg-Michael Bähr auch Christian Dröse und Manfred Krüger beworben, die bei der neu angesetzten Wahl wieder kandidieren. Ihre Unterlagen sind eingereicht. Amtsinhaber Christof Berger will nicht mehr zur Wahl antreten. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 22. Juni.