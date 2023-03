Der Sozialverband VdK Herrischried-Rickenbach hat auf seiner Hauptversammlung seine Vereinsspitze neu gewählt: Liselotte Schleicher ist die neue stellvertretende Vorsitzende und löst somit Johann Waßmer ab. Der Vorsitzende Kurt Danennberger freute sich bei der Versammlung am Samstag im Hornbergstüble darüber, nach der Corona-Pause doppelt so viele Mitglieder wie bei der letzten Versammlung begrüßen zu können. Auch die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen und Bürgermeister Christian Dröse hatten den Weg in den 950 Meter hoch gelegenen Ort mit herrlichen nächtlichem Ausblick ins Rheintal gefunden. „Viel ist nicht gelaufen in den letzten drei Jahren“, sagte der Vorsitzende. Aber mit einem persönlich überbrachten „Zuhause-Präsent“ sei der Kontakt zu den über 70 Jahre jungen Mitgliedern aufrechterhalten worden. Johann Matts Rechenschaftsbericht fiel kurz aus. Der VdK konnte wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltung durchführen und so hat sich dank der schönen Mitgliederbeiträge der Kassenstand nahezu verdoppelt.

Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen leitete souverän durch die Neuwahlen. Einstimmig wiedergewählt wurden: Kurt Dannenberger (Vorsitzender), Johann Matt (Kassierer und Schriftführer), Helga Haug (Frauenbeauftragte), Hans Grabietz und Eva Maria Schäuble (Beisitzer). Als neue stellvertretende Vorsitzende wurde Liselotte Schleicher gewählt, die Johann Waßmer ablöst.

Bürgermeister Christian Dröse und Lucia van Kreuningen betonten den hohen Stellenwert des Sozialverbandes. Die Ortsverbände unterstützen und kämpfen für die Pflege von Angehörigen zu Hause und dafür, dass bei öffentlichen Bauten behindertengerechte Eingänge eingeplant werden. Große Unterstützung leistet der VdK bei der Beratung bis hin zur Klagebegleitung bei Kranken- und Rentenversicherungsangelegenheiten. Der Sozialverband VdK Waldshut-Tiengen wird dieses Jahr am 16. Juli wieder das beliebte Familienfest im neu gestalteten Wildgehege in Waldshut veranstalten: „Es wird ein Grillfest mit Programm für Alt und Jung geben, bei dem auch eine Jugendmusik aufspielen wird“, berichtete Lucia van Kreuningen am Ende ihrer Ausführungen. Die Kreisversammlung findet am 17. Juni statt.

Der Sozialverband VdK ist ein gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in Berlin. Mit 2,1 Millionen Mitgliedern ist der VdK der größte Sozialverband in Deutschland. In 23 Ortsverbänden organisieren sich nahezu 3000 Mitglieder allein im Kreis Waldshut. 125 Mitglieder zählt der Ortsverband Herrischried-Rickenbach.