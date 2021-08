von Karin Steinebrunner

Nach Motto des Görwihler Kultursommers „Madame Musique lädt ein“ brachte das Ensemble Arcula Canora Musik von Frauen in die Herrischrieder Pfarrkirche. Der Ensemblename versprach ein klingendes Schatzkästlein. Neben Geiger Lukas Hamberger besteht das Basler Trio aus Cembalist Teun Braken und Sopranistin Anna Bachleitner, die auch durch das Programm führte.

Der Abend begann mit einem Ausschnitt aus der wohl ersten von einer Frau komponierten Oper. Francesca Caccini war 1618 die bestbezahlte Musikerpersönlichkeit am Hofe der Medici in Florenz. Aus ihrer Oper „La liberazione di Ruggiero dall‘isola d‘Alcina“ (Die Befreiung Ruggieros von der Insel der Alcina) interpretierte das Trio einen mit ausgedehnten Koloraturen sanfte Heiterkeit ausstrahlenden Ausschnitt, in dem Ruggiero von der Liebe träumt. Dabei stellte Anna Bachleitner eindrücklich ihre technischen Qualitäten wie ihre unangestrengte klangliche Meisterschaft unter Beweis.

Weiter ging es mit einer Violinsonate von Isabella Leonarda, die als Nonne eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung erhielt und deren Werke auch gedruckt wurden. In dieser Sonate wechseln sich langsame und schnelle Passagen ab, wobei Lukas Hamberger auf seiner Barockvioline ebenso die langsamen Teile einfühlsam mit dynamischen Feinheiten wiedergab wie er die schnellen forsch zupackend und mit fliegenden Staccati spielte.

Barbara Strozzi durfte im Salon ihres Vaters, eines venezianischen Dichters und Librettisten, als Sängerin auftreten, weshalb ihr Oeuvre hauptsächlich aus Werken für Sopran und basso continuo besteht. Ihr „Lamento“, zu dem sie vermutlich auch den Text selbst verfasste, ist ein stark tonmalerisch textausdeutendes Werk, dessen Verzweiflung und Zorn über das eigene Unvermögen, trotz großen Liebesschmerzes Tränen zu vergießen, Anna Bachleitner ausdrucksstark auch szenisch umsetzte.

Mit einem Cembalowerk von Élisabeth Jacquet de La Guerre begab sich das Trio nach Frankreich. Hier brillierte Teun Braken meisterlich mit filigranem Figurenwerk, während er bei den übrigen Stücken als Begleiter dezent im Hintergrund blieb. Die Kantate „Judith“ derselben Komponistin beschloss das Programm. Darin wird die Ermordung des Holofernes durch Judith thematisiert.

In ebenfalls stark tonmalerischer, kurzweiliger musikalischer Schilderung begleiten die Zuhörer Judith in den einzelnen Stationen der Geschichte, von ihrem Entschluss, sich zu opfern, um das Volk Israel von der Belagerung durch die Assyrer zu befreien, über die geglückte Enthauptung des Widersachers bis zum triumphalen Jubel über die Rettung. Für den begeisterten Applaus der zahlreichen Konzertbesucher bedankte sich das Ensemble mit einer kurzen Rückkehr zum Liebeszauber auf der grünen Insel, mit dem der Abend begonnen hatte.