von Charlotte Fröse

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung übergab Reinhard Lang an Bürgermeister Christian Dröse eine Liste mit 173 Unterschriften zur privaten Aktion „5G-freies Herrischried“. Grund für der Unterschriftenaktion war es, den 5G-Ausbau in Herrischried zu stoppen, da der Initiator der Aktion mögliche Gesundheitsunverträglichkeiten durch neue Mobilfunkmasten im 5G-Standard befürchtet.

Herrischried Mut zur Wald-Wildnis zeigen die Herrischrieder Gemeinderäte Das könnte Sie auch interessieren

Die Unterschriftslisten lagen in einigen Herrischrieder Geschäften und im Rathaus aus. Auf Anregung von CDU-Gemeinderat Martin Booz konnte sich Bürgermeister Dröse vorstellen, eine Bürgerversammlung zum Thema 5G-Standard abzuhalten, um mehr Transparenz in der Angelegenheit zu schaffen. Befürworter wie Gegner sollten dabei zu Wort kommen. „Bürger sollten die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zum Thema zu bilden“, argumentierte Dröse. Ein Termin für eine mögliche Bürgerversammlung wurde noch nicht genannt. Die Gemeinde hat zu dem Thema noch keine Position bezogen.

Nachtragshaushalt genehmigt

Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 der Gemeinde Herrischried, der einen finanziellen Mehrbedarf von 450.000 Euro für drei Projekte beinhaltet, wurde durch das Landratsamt kurz nach der Verabschiedung im Gemeinderat am 19. April am 10. Mai genehmigt. Bürgermeister Christian Dröse teilte dies den Gemeinderäten am Montagabend mit.

Geld zum Erhalt der Wälder

Mit großer Freude berichtete Bürgermeister Christian Dröse in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend, dass eine Prämie in Höhe von 25.261 Euro zum Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder eingegangen sei. Der Zuwendungsbescheid ging am 23. April bei der Gemeinde ein.

Konus-Gästekarte

Konus steht innerhalb eines Verkehrskonzepts für eine umweltfreundliche Mobilität der Touristen im Schwarzwald. Die Konus-Gästekarte gibt freie Fahrt mit Bus und Bahn. Auch Herrischried vergibt als teilnehmende Gemeinde die Konus-Gästekarten an Touristen. Die Abgabe welche die Gemeinden dafür zu bezahlen haben, steigt ab dem 1. Januar 2022 von fünf Cent neu auf 47 Cent, wie Bürgermeister Christian Dröse in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. In der Herrischrieder Kurtaxe ist der Konus-Beitrag bisher schon enthalten. Bedingt durch die Erhöhung wird sich der Herrischrieder Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen in der zweiten Jahreshälfte über die zukünftige Höhe der Kurtaxe beraten.

Grundstücke für Gewerbegebiet

In nichtöffentlicher Sitzung ermächtigte der Herrischrieder Gemeinderat Bürgermeister Christian Dröse dazu, Grundstücke für das neue Gewerbegebiet Rütteweidling zu erwerben.

Blick auf Luftreinigungsgeräte

Auf Antrag von FW-Gemeinderat Stefan Eckert wird sich demnächst der Gemeinderat über eine mögliche Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Schulen informieren. Das Kultusministerium unterstütze zwar solche Maßnahmen, für die Finanzierung sei jedoch der Schulträger und somit die Gemeinde zuständig, erklärte Eckert. CDU-Gemeinderätin Nicole Allgaier möchte, dass diesbezüglich im Vorfeld eine Abklärung mit den Schulleitungen erfolgen soll, dahingehend ob dies überhaupt gewünscht werde. Bürgermeister Christian Dröse versprach für die nächste Sitzung des Gemeinderats am 21. Juni dazu weitere Infos.

Pläne für Mehrgenerationenhaus

Ein Bauherr beabsichtigt im Gässleweg in Niedergebisbach ein Mehrgenerationenhaus zu erstellen. Allerdings liegt das 4.274 Quadratmeter große Gelände, auf dem gebaut werden soll, zum größten Teil im Außenbereich. Das Baurechtsamt Bad Säckingen sah eine Bebauung als möglich an. Auch der Gemeinderat stimmte einer Bebauung des Grundstücks nur auf einer Teilfläche von rund 600 Quadratmeter überbaubare Fläche zu. Eine Wege- und Abwassererschließung sowie ein Wasseranschluss sind gegeben.

Bürgermeister in Urlaub

Vom 22. Mai bis einschließlich 6. Juni befindet sich Bürgermeister Christian Dröse im Urlaub. Die Vertretung der Verwaltung ist über die Amtsleiter Volker Schneider und Roland Frank gewährleistet. FW-Gemeinderat Manfred Krüger wird als erster Stellvertreter den Bürgermeister vertreten.