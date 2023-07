Erfreuliche Zahlen in Sachen Tourismus präsentierte Nicola Vonhof, die Geschäftsführerin der Hotzenwald Tourismus GmbH, in der jüngsten Sitzung des Herrischrieder Gemeinderates.

Die Übernachtungszahlen der drei Hotzenwald-Gemeinden Herrischried, Rickenbach und Görwihl haben demnach wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie des Jahres 2019 erreicht: „Somit liegen wir bei der Steigerung der Übernachtungszahlen vor dem Land Baden-Württemberg und dem Schwarzwald“, führte Nicola Vonhof aus.

In Bezug auf die Gemeinde Herrischried bedeutet das im Vergleich zum Jahr 2019 eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 4,6 Prozent, oder 3883 Übernachtungen mehr. Im Vergleich zum Jahr 2021, das noch von Corona geprägt war, konnten die Übernachtungen in Herrischried sogar um 12,9 Prozent gesteigert werden. Bei den Gästeankünften zeigt die Kurve ebenfalls nach oben. Im Vergleich zu 2021 übernachteten 2445 Gäste mehr in Herrischried, was ein Plus von 16,1 Prozent bedeutet.

In ihren Ausführungen erklärte Nicola Vonhof weiter, dass die Erhebung der Zahlen durch das Statistische Landesamt auf dem Hotzenwald nicht vergleichbar sei. Diese Statistik berücksichtige nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Betten. Gerade in den drei Hotzenwald-Gemeinden würde es aber viele solcher kleinerer Betriebe geben, sagte die Geschäftsführerin.

Die Bilanz von Einnahmen und Ausgaben für den laufenden Betrieb der Hotzenwald-Tourismus ist nach dem vorgelegten Zahlenwerk von Nicola Vonhof ausgeglichen. Als Zuschuss für die Hotzenwald-Tourismus steuert die Gemeinde Herrischried laut dem veranschlagten Budget 35.000 Euro bei. Beim Jahresabschluss 2022 verringerte sich die tatsächliche Summe auf 34.018 Euro. Im gesamten Jahr 2022 konnte die Hotzenwald-Tourismus Erlöse in Höhe von 98.265 Euro erwirtschaften. Dem steht jedoch dieselbe Summe an Aufwendungen gegenüber.

Als Schwerpunkte für die künftige Arbeit definierte Nicola Vonhof die weitere Digitalisierung von Angeboten wie etwa Rad- und Wandertouren: „Das E-Bike-Netz der Ferienwelt Südschwarzwald ist ein Pilotprojekt und wird aus Gründen der Nachhaltigkeit komplett digital sein“, kündigte sie an. Die Vernetzung der Hotzenwald-Tourismus mit der Schwarzwald-Tourismus und der Ferienwelt Südschwarzwald trägt Früchte. Hierzu meint Bürgermeister Christian Dröse: „Diese bessere Vernetzung ist Gold wert. Man kennt uns mittlerweile“.

In Bezug auf den prognostizierten Nachholeffekt bei Fernreisen nach Corona und anderen Urlaubsfaktoren erklärte Vonhof: „Ich bin mir nicht sicher, ob wir in 2024 wieder so gute Zahlen haben.“

Tourismus GmbH

Die Hotzenwald Tourismus GmbH ist eine Gesellschaft, die alle Arten von Tätigkeiten, die den Tourismus der Region Hotzenwald, genau gesagt in den Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach, fördern will. An der 2004 ins Handelsregister eigetragenen Gesellschaft sind die drei Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach beteiligt. Geschäftsführerin ist seit 2013 Nicola Vonhof.