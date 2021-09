von Charlotte Fröse

In Herrischried ist die CDU der klare Gewinner der Bundestagswahl, sowohl bei der Erststimmen (Felix Schreiner erreichte 36,66 Prozent) wie bei den Zweitstimmen, wo sie mit 29,03 Prozent führen. Dennoch musste sie Verluste hinnehmen. 2017 konnte sie 39,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Zulegen konnte die SPD auf 18,4 Prozent. Damit machte sie rund fünf Prozentpunkte wett. Bei der letzten Wahl lag sie bei 13,4 Prozent. Waren die Grünen mit 32,64 Prozent die klaren Gewinner der Landtagswahl 2021, kamen sie bei der Bundestagswahl nur auf 14,05 Prozent. Was jedoch eine Steigerung zur Wahl 2017 bedeutet, wo 12,6 Prozent der Stimmen auf sie entfiel. Mit einem Stimmengewinn ging auch die FDP aus der Wahl hervor. Mit 12,84 Prozent lag das Ergebnis deutlich über dem von 2017, bei dem die FDP 9,2 Prozent erreichte. Die AFD musste Verluste hinnehmen. Statt der 14,4 Prozent, von 2017, erreichten sie bei dieser Wahl nur 12,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,81 Prozent und damit etwas höher als bei der letzten Bundestagswahl, wo 70,8 Prozent an die Urne gingen.