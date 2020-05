Der gebürtige Mannheimer war Ende der 1950er Jahre als Lehrer auf den Hotzenwald, genauer: an die Volksschule Wehrhalden, gekommen.

Zuvor hatte er nach einem Studium in Philosophie, Theologie und Pädagogik bereits in Albbruck und Öflingen unterrichtet. 1966 wurde er Schulleiter in Herrischried und 1970 zum Rektor der Grund- und Hauptschule Herrischried ernannt. Mit viel Engagement und Tatkraft setzte er sich in den folgenden gut drei Jahrzehnten bis zu seiner Pensionierung für die Entwicklung der Schule ein. Großer Höhepunkt war dabei der Schulneubau in den Jahren 1984/1985.

Darüber hinaus war Josef Auer auch im Vereinsleben auf dem Hotzenwald überaus aktiv, insbesondere im Bereich des Schwarzwaldvereins. Von 1967 bis 1982 war er der Vorsitzende der Ortsgruppe Herrischried und in dieser Funktion maßgeblich daran beteiligt, dass der dritte Gugelturm in seiner heutigen Form gebaut wurde. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Josef Auer schließlich zum Ehrenvorsitzenden des Schwarzwaldvereins ernannt. Auch im Männerchor von Herrischried war Auer jahrelang aktiv, bis dieser aufgelöst wurde.

1958 heiratete Josef Auer Irmgard Metzger, deren Eltern das bekannte Gasthaus „Waldheim“ in Kleinherrischwand betrieben. Das Paar wurde Eltern zweier Kinder. Gemeinsam betreute das Ehepaar über Jahrzehnte hinweg die Pension weiter, die 1980 abbrannte und wieder aufgebaut wurde.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Richtlinien wird die Trauerfeier für Josef Auer im engsten Familienkreis stattfinden.