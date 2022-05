von Hans-Jürgen Sackmann

Schriftführerin Mareike Werner und der Vorsitzende Peter Matt fassten in der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Hoschür am Freitagabend in Hogschür das Vereinsgeschehen der vergangenen zwei Jahre zusammen. Pandemiebedingt gab es nicht viel zu berichten. Immer wieder wurden Proben im Freien gestartet, auch online, „Aber am Schluss war alles für die Katz“, resümierte der etwas enttäuschte Vorsitzende. Immerhin gab es ein Fensterkonzert, Auftritte bei der oberen Kapelle, der Wahlkampfparty und der Bekanntgabe der Bürgermeisterwahl. Die Höhepunkte waren das Schlachthausfest und der limitierte Auftritt beim Patrozinium.

Endlich wieder Musizieren vor Publikum: Bei der Erstkommunionfeier in Herrischried durfte die Trachtenkapelle Hogschür ihr Können unter Beweis stellen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

An Ostern hatte das lange Warten ein Ende: Die Trachtenkapelle konnte bei den Kommunionfeiern in Herrischried und Strittmatt wieder vor Publikum musizieren. Durch die Beschaffung von zwei Flügelhörnern, Reparaturen und ohne die Einnahmen bei den großen Veranstaltungen hat die Kasse in 2020 sehr gelitten. „2021 gab es dank Soforthilfe und mit der großzügigen Spende der Sparkasse eine Nullrunde“, berichtete die Kassiererin Sandra Reinhard.

Der Verein Die Trachtenkapelle Hogschür wurde im Jahr 1930 gegründet. Kontakt zum Vorsitzenden unter 07764-6635 oder per Mail an peter.matt@online.de. Termine: 29. Mai Auftritt bei der FFW Engelschwand, 29. Juli Platzkonzert am Stehlesee, 11. September Spielen auf dem Ödland und am 25. auf der Gugel, 30. Oktober Brägelfest, 1. November Friedhofseinweihung in Herrischried, 3. Dezember Patrozinium und am 24. Dezember Christmette in Herrischried.

Dirigent Joachim Wehrle fasste sich kurz: „Wir sind ein kleiner Verein mit vielen jungen Musikern. Wir müssen zusammenhalten und die Gänsehautmomente müssen wieder kommen“. Bei der Bläsermusik, vertreten durch Marianne Hirz wurde gut geprobt, auch online und in der Schule vorgespielt. Gesucht wird dringend jemand für den Blockflötenunterricht. Vier junge Musikerinnen wurden in den Reihen der Trachtenkapelle herzlich willkommen geheißen: Maya Spitz, Selina Gottstein und Pia Umstetter alle an der Klarinette. Das elfjährige Nesthäkchen spielt wie der Vorsitzende Tenorhorn.

Die Geehrten der Trachtenkapelle Hogschür (von links): Mareike Werner, Marianne Hirz, Alexander Matt, Alexandra Baudendistel, Rosemarie Waßmer und Nicole Schlachter für 25 Jahre Mitgliedschaft. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Souverän leitete der Bürgermeister Christian Dröse die Wahlen, bei denen alle Vorstandsämter anstanden. War jemand in der zweiten Reihe etwas amtsmüde, zauberte er gleich einen Ersatzkandidaten aus dem Ärmel. Das Vorstandsteam bilden weiterhin Peter und Michael Matt. Schriftführerin bleibt Mareike Werner und Kassiererinnen Sandra Hirz und Manuela Langendorf.

Der Vizedirigent Michael Matt, die Instrumentenwarte Andreas Matt und Corinna Gottschein wurden bestätigt. Anna Maria Matt kümmert sich weiterhin um die Trachten. Die drei Jugendvertretungen wurden zusammengefasst und Anton Rieger übernimmt das neue Amt. Die Noten betreuen neu Paula Rieger und Corinna Gottstein und die Kasse wird von Paula Rieger zusammen mit Corinna Gottstein geprüft. Beisitzern sind weiterhin bei den Aktiven Josef Hirz und Rosemarie Waßmer, bei den Passiven ist es Günter Arzner.