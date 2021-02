von sk

Schon fast ein Jahr ist es her, dass die Mitglieder der Trachtenkapelle Herrischried sich zuletzt getroffen haben. Vor einem Jahr – da waren die Mitglieder der Trachtenkapelle Herrischried sowie ihres Fördervereins gerade mitten in den Vorbereitungen für den alljährlichen Dilldappenball am Fasnachtssamstag. Es war gerade die „heiße Phase“ mit vielen Proben und Aufbauarbeiten. Abgesehen von ein paar lockeren, freiwilligen Proben und Zusammenkünften im Sommer, lag das gemeinsame Musizieren wie auch bei allen anderen Musikvereinen in der Region brach.

Die Vereinsarbeit wird hingegen fortgeführt. „Dank unserem Zusammenschluss mit anderen Musikvereinen aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried zur Bläserjugend Hotzenwald und der Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen, wird zumindest die Ausbildung unserer Jüngsten sichergestellt“, teilt Jugendleiterin Kerstin Maier von der Trachtenkapelle mit. Die Musikschule Bad Säckingen habe sehr schnell ein Konzept erarbeitet und biete Onlineunterricht an.

Aber auch die Mitglieder unserer Trachtenkapelle waren nicht untätig. „In einigen Online-Veranstaltungen in der Grundschule Rickenbach und der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, konnten wir zusammen mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen und Verantwortlichen der Bläserjugend Hotzenwald unser Konzept vorstellen“, berichtet Maier. Dadurch habe die Trachtenkapelle auch für das neue Ausbildungsjahr ab September 2020 neun neue Jungmusiker gewinnen können. „Natürlich sind die Umstände nicht so, wie wir sie uns wünschen würden und wie gerne würden wir uns einfach mal zum Kennenlernen mit unseren Jugendlichen zusammensitzen und vor allem musizieren – aber das lassen die Umstände aktuell nicht zu.“

Umso mehr freut es den Verein, dass er seinem Jungmusiker Michael Eckert, der seit Herbst 2020 in der neu gegründeten Orchesterklasse der Jahrgangsstufe 3 in der Grundschule Rickenbach Posaune lernt, Anfang des Jahres eine neu angeschaffte Kinderposaune überreichen durfte. Maier: „Da unsere bisherige Posaune einfach noch zu groß für einen Drittklässler ist, haben wir uns dazu entschlossen, in ein neues Instrument zu investieren, damit er noch lange Freude am musizieren hat.“

Wer Interesse am Erlernen eines Instruments in den Herrischrieder oder Rickenbacher Musikvereinen hat, darf sich gerne im Internet dazu informieren (https://bj-hotzenwald.de/).