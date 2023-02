Herrischried vor 2 Stunden

Tödlicher Nachbarschaftsstreit in Herrischried: War es Notwehr?

Nach einem blutigen Streit in Herrischried stirbt ein 35-jähriger Mann an Stichverletzungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stehen erst am Anfang. Was wir wissen und was noch nicht – hier die Übersicht.