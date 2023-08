Bereits zum zweiten Mal in Folge nahm die Gemeinde Herrischried an der internationalen Aktion des Stadtradelns teil. Nach einem tollen, gemeinsamen Auftakt am 17. Juni hieß es drei Wochen lang „Radele was das Zeug hält, jeder Kilometer zählt“.

Wie die Gemeinde mitteilt, gingen 199 aktive Radelnde an den Start und verteilten sich auf insgesamt 18 Teams. Gemeinsam erreichten die Radelnden stolze 50.253 Kilometer in den drei Wochen. Das war in der Summe zwar rund 2000 Kilometer weniger als beim Stadtradeln im vergangenen Jahr, dennoch aber eine wirklich eine beachtliche Leistung aller Beteiligten.

„Auch in diesem Jahr spürte man wieder, wie viel Freude es den Teilnehmer machte, an der Aktion teilzunehmen. Man hatte das Gefühl, dass mehr Leute auf dem Fahrrad sind, als sonst“, berichtet Bürgermeister Christian Dröse bei der Preisverleihung. Unter den Teilnehmern war sogar ein Ehepaar, das den Sommerurlaub auf dem Fahrrad verbrachte und in 14 Tagen von Herrischried nach Frankfurt über Würzburg an den Bodensee und dann wieder nach Herrischried zurück radelte. Wie das Ehepaar laut eigener Aussage erklärte, hätten sie diese Tour ohne die Aktion Stadtradeln nicht gemacht.

Bei der Preisverleihung zum Abschluss des Stadtradelns 2023 am Sonntag, die aufgrund des Starkregens vom Stehlesee in die Eissporthalle verlegt werden musste, waren sich alle einig: „Nächstes Jahr machen wir wieder mit.“

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis und fand 2023 zum 16. Mal statt. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO 2 -Emissionen zu senken.

An dem Wettbewerb können Städte, Gemeinden, Landkreise und Regionen und ihre Einwohner in ganz Deutschland teilnehmen. 2020 beteiligten sich mehr als 1400 Kommunen aus ganz Deutschland mit zusammen rund 550.000 Teilnehmenden. 2017 wurde erstmals auch für Kommunen außerhalb Deutschlands die Teilnahme am Wettbewerb möglich.