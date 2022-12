von Hans-Jürgen Sackmann

Die Krippenspiele und die Weihnachtsgottesdienste auf dem Wald waren dieses Jahr sehr gut besucht. Die entzündeten Lichter in den Kapellen und Kirchen sollen für den Frieden in der Welt leuchten.

Menschen machen sich Sorgen. Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, aber auch die Binnenkriege in Syrien, Mali, Somalia und viele weiteren Ländern weltweit bereiten den Gläubigen auf dem Wald große Sorgen. Allen voran befürchtet Pfarrer Stahlberger eine der schlimmsten Hungersnöte in Ostafrika. In seiner Weihnachtspredigt sagte er: „Die Sehnsucht macht Weihnachten so wichtig. Mit der Geburt Christi kommt Licht in die Finsternis und die Bitte um den Frieden in der Welt“.

Die KJD Görwihl inszenierte das Krippenspiel „Weihnachten in der Rumpelkammer"

Begonnen hatten die Feierlichkeiten zum Hochfest der Geburt des Herrn am Freitagabend mit der Waldweihnacht in Rotzingen, witterungsbedingt verlegte die Kolpingsfamilie das Geschehen von der Sägmooshütte ins Schulhaus. Die Kleinen, aber auch die Eltern, Omi und Opa hatten ihre Freude beim „tierischen“ Krippenspiel“.

Den Auftakt der Feierlichkeiten am Heiligabend machte traditionell die ökumenische Krippenfeier im Klausenhof in Großherrischwand. Der Wagenschopf platzte aus allen Nähten. Pastoralreferentin Regina Jaekel, Pfarrer Martin Rathgeber und Elke Deutschmann mit den Kindern freuten sich mächtig über den riesigen Zuspruch.

Die kleinen Liturgien, Andachten für die Familien zur Einstimmung auf den Heiligen Abend sind auf dem Wald nicht mehr wegzudenken. Wurden sie aus der Not heraus in der Pandemie unter dem Titel „Draußen vor den Kapellen“ geboren, haben sie inzwischen fest eingebürgert. Bei Kinderchristmette führte die KJG Görwihl das Krippenspiel „Weihnachten in der Rumpelkammer“ auf.

Beim Krippenspiel Weihnachten in der Rumpelkammer in der Kinderchristmette

Die Christmette in Pfarrkirche St. Bartholomäus in Görwihl bildete den Höhepunkt der Gottesdienste am Heiligabend in der Kirchengemeinde St. Wendelin. Die Görwihler Pfarrkirche wurde dunkel gehalten und 108 Friedenskerzen im Labyrinth wurden entzündet. Pfarrer Bernhard Stahlberger zusammen mit dem Kirchenchor Görwihl und Hotzenwald Bauernkapelle gestalteten einen nachdenklichen, besinnlichen Gottesdienst. Schließlich wurde es unruhig auf der Empore und das mit Abstand beliebteste Weihnachtslied folgte beim Auszug aus der Pfarrkirche. Für viele Gläubige ist es eines der schönsten Momente im Jahr, wenn „Stille Nacht, Heilige Nacht“ als Abschluss der Christmette gesungen wird. Gottesdienstbesucher konnten ein Friedenslicht mit nach Hause nehmen.

In der Görwihler Pfarrkirche wurden 108 Friedenskerzen im Labyrinth wurden entzündet.

Die Hirtenmesse in Strittmatt startet, wie es die Tradition verlangt, im Morgengrauen. Trotzdem oder gerade deshalb hatten sich am Sonntagmorgen sehr viele auf dem Weg zur Pfarrkirche Herz Jesu gemacht, um die besinnliche Predigt von Pfarrer Bernhard Stahlberger zu hören. Sie durften dem ausdrucksvollen Spiel von Mechthilde Demandt an der Orgel zuhören.

Krönender Abschluss: Die feierlichen Gottesdienste an Weihnachten auf dem Wald fanden ihren Abschluss am Stephanitag in der voll besetzten Pfarrkirche St. Gregorius in Niederwihl.

Die feierlichen Gottesdienste an Weihnachten auf dem Wald fanden ihren Abschluss am Stephanitag in der Pfarrkirche St. Gregorius in Niederwihl. Pfarrer Stahlberger freute sich mit Sina Eschbach auch eine neue Ministrantin vorstellen zu dürfen. Nicht mehr selbstverständlich heutzutage, wie auch der Einsatz der Sternsinger. In seiner Predigt stellte er die Friedensbotschaft in den Mittelpunkt: „Um den Frieden bitten wir, den Weltfrieden und das ist Weihnachten – frohe Weihnachten“ und die Gottesdienstbesucher wünschten spontan ihrem Pfarrer, sich selbst und der ganzen Welt das Gleiche.

Pfarrer Bernhard Stahlberger konnte beim Stephani Gottesdienst in Niederwihl mit Sina Eschbach auch eine neue Ministrantin vorstellen.