Über ein gutes Vereinsjahr konnte der FC Herrischried in seiner Jahreshauptversammlung am Montagabend im Vereinsheim berichten. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. So konnten Otto Spitz, Egon Kaiser und Helmut Eckert für 50-jährige Vereinstreue geehrt werden.

Eine wesentliche Veränderung gibt es im Vorstandsteam. Stephan Gerspach, der bisher als geschäftsführender Vorstand den Verein führte, wurde in offener Wahl einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Da sich für den Posten des Finanzvorstandes niemand zur Wahl stellte, wird dieses Amt für ein Jahr kommissarisch auch von Stephan Gerspach geführt werden. Andreas Biehler wird während dieser Zeit als Kassenführer tätig sein.

Neben den sportlichen Aktivitäten, besonders im Jugendbereich, war der Verein aber auch sonst sehr aktiv. So wurde an der Fasnacht wieder eine Kinderfasnacht durchgeführt, wobei die Hotzenguggis, die Trachtenkapelle Herrischried, die Horiwälder und auch die Gemeinde den Verein zu unterstützten.

Viel Arbeit steckte der Verein auch an die Reparatur der Zuschauerterrasse, führte vier Altpapiersammlungen durch und die Übernahme von mehreren Bewirtungen konnte die Jugendkasse aufgebessert werden. Ein Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder die Durchführung des fünftägigen Jugendcamps mit Nils Schlotterbeck und seinem Trainerteam. 80 Kinder waren während dieser Woche am Ball, wobei auch 20 Kinder von der Spielgemeinschaft Hotzenwald mit von der Partie waren. Bereits jetzt laufen bereits die Planungen, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Fußballcamp veranstaltet werden kann.

Die sportlichen Schwerpunkte lagen beim FC Herrischried auch in diesem Berichtsjahr im Jugendbereich. Tomislavc Subasic Kerrom berichtete über die Jugendarbeit, die in Zusammenarbeit mit den beiden Nachbarsportvereinen Eintracht Niederwihl und dem Sportverein Görwihl gemacht wird. Da diese Spielgemeinschaften recht gut klappen und sich 150 Kinder in insgesamt zehn Mannschaften über das gemeinsame Fußballspielen freuen, werden auch in der jetzigen Runde diese Gemeinsamkeiten wieder stattfinden. Der Höhepunkt in der letzten Runde war die B-Jugendmannschaft, die in der Kreisklasse souverän den Meistertitel erringen konnte und somit in dieser Runde in der Bezirksliga spielen wird.

FC Herrischried 1959 wurde der FC Herrischried gegründet. Über 200 Mitglieder gehören dem Verein an. Ansprechpartner ist Stephan Gerspach, Talstraße 19 in Herrischried, Telefon 07764 933788. Mehr Informationen auf der Homepage des Vereins unter

www.fc-herrischried.de

Über eine gute Kassenlage konnte berichtet werden, obwohl auf der Ausgabenseite die bedeutend höheren Energiekosten gut gemeistert werden konnten. Im neuen Vereinsjahr stehen die hohen Investitionskosten für Flutlichtanlage an. Einer Änderung in der Beitragsbemessung in der Jugendabteilung stimmte das Gremium einstimmig zu. So wird künftig der Jahresbeitrag für ein Kind von 40 auf 60 Euro steigen. Für zwei Kinder werden gesamthaft 100 Euro aufgewendet werden müssen. Weitere Kinder in der Jugendabteilung sind beitragsfrei.

Langjährige Mitglieder wurden anschließend geehrt, dabei auch das Wirte-Ehepaar das zur großen Zufriedenheit des Vereins und der Gäste seit 20 Jahren die vereinseigene Stadiongaststätte führt.

Bürgermeister Christian Dröse lobte die gute Arbeit des Vereins. „Ihr seid auf dem richtigen Weg“, sagte der Rathauschef, ehe die Versammlung mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen wurde.