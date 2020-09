Herrischried – Nach zwei Amtsperioden und etwas mehr als 16 Jahren als Bürgermeister verließ Christof Berger Ende August das Herrischrieder Rathaus. Berger kandidierte nicht mehr für eine dritte Amtszeit. In seiner Zeit als Bürgermeister wanderten viele wichtige kommunale Themen über den Ratstisch. Nach einer spannenden Wahl hat Christian Dröse am 1. September sein Amt als Herrischrieder Bürgermeister angetreten.

Rückblickend auf seine Amtszeit sagt Christof Berger: „Es war eine hochspannende Zeit.“ Obwohl es nicht nur positive Erlebnisse gab und er für vieles den „Kopf hinhalten“ musste, war für ihn die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Menschen in der Gemeinde eine tolle Zeit, die er sehr genossen und nie bereut habe. Viele Angelegenheiten konnten direkt von Mensch zu Mensch geregelt werden und die Verwaltung habe ihm stets den „Rücken freigehalten“.

Prägend in Erinnerung wird dem scheidenden Bürgermeister die Tatsache sein, dass es von der ersten Idee für ein Projekt bis zur Umsetzung meistens viel länger als gedacht dauere, wie er erläutert. Eines dieser Projekte ist die Schaffung einer „Gemeinschaftsschule“. Das Projekt ging 2005 mit dem Antrag für einen Schulversuch „Regionalschule“ an den Start und befindet sich jetzt in der Bauphase am zentralen Standort in Herrischried. Die Idee dahinter lautet „Wie lassen sich im ländlichen Raum im Bereich der Bildung mehr Möglichkeiten für Schüler mit einem qualifizierten mittleren Bildungsabschluss schaffen“. Zusammen mit der Gemeinde Rickenbach und der Einführung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald, zentral in Herrischried, ist dieses Ansinnen geglückt. Dazu sind hohe Investitionen im Bereich von insgesamt 9,31 Millionen Euro notwendig. Die Finanzierung habe ihn vor eine äußerst schwierige Entscheidung gestellt, wie Berger betont. Der Gemeinderat steht voll hinter dem Projekt Schule und sieht darin auch eine große Chance für die Region Hotzenwald.

Auch die Ausweitung der Betreuungsangebote von Kleinkindern und Kindern war in seiner Amtszeit ein wichtiges Thema, das nach dem Umbau des Kindergartens Wespennest, der allerdings noch zur Amtszeit seines Vorgängers Roland Baumgartner 2004 fertiggestellt wurde, und mit der Einrichtung der Kinderkrippe Don Bosco, vervollständigt wurde. Die Kosten dafür betragen gesamt über eine Million Euro. Die Schaffung der Breitbandversorgung in allen Herrischrieder Ortsteilen wurde in der Amtszeit von Berger ebenfalls auf den Weg gebracht. Bemerkenswert ist auch die Schaffung einer Arztpraxis in gemeindeeigenen Räumen, mit dem Ziel die hausärztliche Versorgung im Ort sicherzustellen.

Trotz einiger Großprojekte war für Berger immer sehr wichtig, in allen Ortsteilen annähernd gleiche Verhältnisse zu schaffen. Die Gesamtinvestitionen im Bericht der Wasser- und Abwasserversorgung betragen rund 4,3 Millionen Euro. Für die Sanierung von Ortsstraßen, der Straßenbeleuchtung nebst Buswartehäuschen wurden in den Jahren von 2006 bis 2012 rund 2,681 Millionen Euro aufgebracht. Investiert wurde zudem in die Ausstattung der Feuerwehr und in den Bauhof. Gelder im Wert von rund 1,045 Millionen Euro flossen in die Dorfentwicklung, gefördert vom Sanierungsprogramm Stadterneuerung. Sichtbares Zeichen dafür ist der Le-Castellet-Platz der den Dorfmittelpunkt markiert und die Grünanlage „Kirchsteig“.

Emotionale Spuren hinterlassen haben bei Christof Berger die Verhandlungen und die zum Teil heftigen emotional geführten Diskussionen um den geplanten und schlussendlich eingestellten Bau des Pumpspeicherwerks Atdorf. Der Erhalt und Fortbestand der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Le Castellet, die seit über vier Jahrzehnten besteht, liegt Berger sehr am Herzen, wohl wissend, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach ist wie anfänglich, die Partnerschaft zu pflegen.

Bereits seit 2014 saß Christian Dröse als CDU-Gemeinderat am Herrischrieder Ratstisch, deshalb sind ihm die Themen und Projekte die für die Gemeinde von Bedeutung sind, bestens bekannt. „Von nun an werde ich die Amtsgeschäfte jedoch auch durch die Brille des Bürgermeisters betrachten“, sagt Dröse. Als neuer Chef im Rathaus wird er sich weiter dafür einsetzen, dass die laufenden Projekte, zügig vorankommen, wie er berichtet.

„Die Corona-Krise wird für die Gemeinde, sowohl in Bereichen der Umsetzung wie in den Finanzen, weiterhin ein Thema sein, das es zu bewältigen gilt“, betont der neue Rathauschef und nennt dazu unter vielen anderen Beispielen den Betrieb des Hallenbads und den der Eissporthalle. Sein belegtes Ziel ist es, gemeinsam Herrischried mit den Ortsteilen voranzubringen und für die Zukunft fit zu machen.

Christian Dröse

Christian Dröse (41) wurde 1979 in Heidelberg geboren. In Herrischried ist er aufgewachsen, er lebt in Obergebisbach. Dröse ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seit 2002 war er bis zu seinem Amtsantritt als SAP-Berater in der Schweiz tätig. 2005 wurde er zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried ernannt. Seit 2014 ist er im Gemeinderat (CDU) vertreten, 2019 wurde der zum zweiten Bürgermeisterstellvertreter gewählt. Im zweiten Wahlgang am 2. August setzte sich Dröse mit 51 Prozent der Stimmen gegen Manfred Krüger durch.